Suomi kuuluu maihin, joissa sähköautoilu kasvaa voimakkaimmin.

Kansainvälisen energiajärjestön tilastossa Suomi sijoittuu sijalle viisi, kun tarkastellaan 2020 myytyjen sähköautojen määrää prosentuaalisesti.

Pohjoismaat ja Alankomaat ovat edelläkävijöitä muutoksessa, jossa polttomoottoriset ajoneuvot korvataan sähkökäyttöisillä. Viime vuonna Norjassa kolme neljästä uudesta autosta oli sähkökäyttöisiä. Islannissa sähköautojen osuus kaupasta oli yli puolet.

Seuraavaksi vahvimmin trendissä on mukana Keski-Eurooppa.

Kiina, Etelä-Eurooppa ja muut mantereet ovat vasta – jos ylipäätänsä ovat – heräämässä muutokseen.

DS 3 E-Tense 136 Grand Chic Full Electric 50 kWh on yksi täyssähköisistä tulokkaista.

Kiinassa sähköautojen kappalemääräinen osuus on 44 prosenttia.Vaikka kasvutahti on Euroopassa suurin, sähkökäyttöisten autojen määrä vanhalla mantereella on Kiinaan nähden vasta 31 prosenttia. Isossa automaassa Yhdysvalloissa on noin 17 prosenttia maailman 10,2 miljoonasta sähköautosta.

Lue lisää: Uusien dieselautojen rekisteröinnit jäivät sähköautojen jälkeen

Maailmanlaajuiseen tilastoon on poimittu valikoidusti eri maita, tilaston julkaissut Pewresearch korostaa. Sähköautoiksi tilastossa on luettu täyssähköiset, pistokehybridit ja polttokennoautot.

Lue lisää: Elon Musk: Tesla peruuttaa ”pitkän matkan mallinsa”