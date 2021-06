Volkswagen Caddy Maxi California on oiva teltan korvike – kahden nukuttavan sängyn leveys tosin askarruttaa

Koeajo: Uuteen Volkswagen Caddyyn saa tehdaslisävarusteina sängyn ja keittiön.

Volkswagen on tehnyt Caddyyn perustuvia ”retkeilyautoja” vuodesta 2005 alkaen, mutta näitä Beach-malleja ei ole tuotu Suomeen. Uuden Caddyn myötä Beach muuttui Californiaksi ja samalla maahantuoja otti retkeilymallit tuontiohjelmaan.

Caddy California on normaalin autoveron alainen viisipaikkainen henkilöauto, joka maksaa vastaavaan Style-varusteltuun henkilö-Caddyyn verrattuna keskimäärin 2 460 euroa enemmän. Pidempien Maxi-koristen mallien pienempi hintaero (n. 1 700 euroa) johtuu matkustajapaikoista: Californioissa niitä on viisi ja perusautoissa seitsemän.

Vuoteen käyttö edellyttää etuistuimien säätämistä aivan eteen ja ylös.

Molempiin koreihin on valittavana kuusi erilaista voimalinjaa. 1,5-litraisen bensiinimoottorin (114 hv) ja 2,0-litraisen turbodieselin 122 hv:n muunnoksen saa manuaalina ja DSG-automaattina. 102 hv:n 2.0 TDI:ssä on manuaalivaihteisto, ja 122 hv:n TDI:n saa myös nelivetoisena.

Patja on ohut, mutta joustinelementit takaavat varsin hyvän nukkumismukavuuden.

Kangasverhot kiinnittyvät magneeteilla.

Istuimet ovat ajon aikana käytössä normaalisti. Kolmeen osaan paketoitavan alumiinirunkoisen vuoteen avaaminen edellyttää takanojien kaadon lisäksi etuistuinten siirtämistä aivan eteen ja ylös sekä nojien nostoa aivan pystyyn. Ennen vuoteen tekoa auto on syytä ajaa mieleiseen paikkaan, sillä näiden säätöjen jälkeen ratin taakse ei kovin iso kuljettaja sovi. Vuoteen etuosan kannattimille on kolot B-pilareissa.

Takasivuikkunoiden verhopussit sopivat (liina)vaatteiden säilytykseen.

Vuoteessa on muoviset joustinelementit, joten ohuesta (5 cm) patjasta huolimatta vuode on kohtuullisen mukava. 199-senttisellä vuoteella on leveyttä hiukan niukasti (106 cm) kahdelle. Lisävarusteisen panoraamalasikaton alla on istumakorkeutta 75 senttiä, muuten viitisen senttiä vähemmän. Maxissa vuoteelle on hiukan helpompi nousta takaluukun kuin sivuliukuovien kautta. Lyhyessä mallissa nousu on tehtävä sivulta, sillä siinä vuode jatkuu takaoveen saakka.

Tavaratilan vasemmassa laidassa olevasta kaapista vedetään ulos yksipolttimoinen kaasuliesi. Sähkösytytyksellä varustetun lieden alla olevassa vetolaatikostossa on tilaa ruokailu- ja ruuanlaittovälineille sekä ruokatarvikkeille. Takaluukku toimii keittiön kattona.

Maxi-mallissa minikeittiön vieressä oleva lattiatila helpottaa vuoteelle nousua.

Kaapin etuosassa olevat kaasuletku ja -liitin kuuluvat varusteluun, mutta 1,8 kg:n kaasupulloa ei saa Volkswagen-liikkeistä. Rajallisen tarjonnan vuoksi pienen pullon täyttövaihto maksaa huomattavasti enemmän kuin isomman pullon täyttö. Itse hankittaviin varusteisiin kuuluvat myös mm. ”jääkaappi” (kylmälaukkua varten on 12 voltin pistoke), tuorevesisäiliö ja tiskivati.

Perus-Caddyn takaluukussakin on kaksi ledivaloa, mutta Californiassa ne ja tavaratilan seinässä oleva sisävalo on varustettu omalla kytkimellä, joten keittiön valot eivät sammu sisävalojen sammuessa. Vuoteen yläpuolelle on lisätty himmeät yövalot, mutta varsinaisia lukuvaloja ei ole.

Takasivuikkunoiden sisäpuolella on verhoina tyylikkäät säilytyspussukat. Muita ikkunoita varten on sisäpuolelle magneeteilla kiinnitettävät pimennysverhot. Kangaspussissa varastoitaville verhoissa on selkeät paikkatiedot, ja niillä on muiden varusteiden tapaan Volkswagenin varaosanumerot.

Liukuovien verhot on helpointa kiinnittää, kun vuode on vielä nipussa. Tuulilasiverhon kiinnittämisessä hyödynnetään häikäisysuojia. Panoraamakaton verhon kiinnittäminen on hiukan haastavaa yksin tehtynä, ja poikittaisten tukikeppien muovipäiden työntäminen verhouksen ja lasin väliin tuntuu raa’alta.

Kaasupullokaappi on takanojan takana. Pullo ja sammutin eivät ole Volkswagen-varusteita.

Tuulisuojalla varustetun liesitason turvalukituksen avaaminen edellyttää kahden käden käyttöä.

Varustukseen kuuluvat retkipöytä ja kaksi tuolia matkaavat vuoteen runkoon hihnoilla kiinnitettävässä säilytyspussissa. Myöhemmin saataville tulee myös autoon kiinnitettävä tai itsenäisesti pystytettävä teltta.

Polttoainetoimista lisälämmitintä pystyy käyttämään lyhyitä aikoja lämmittämiseen, mutta California sopii lähinnä kesämatkailuun teltan korvikkeeksi. Ilmanvaihtoa varten autossa on etusivuikkunoihin kiinnitettävät tuuletusritilät.

Caddy California tarjoaa telttaa turvallisemman ja mukavamman tavan leiriytyä. Retkeilyvarustelun hintaa pohdittaessa kannattaa muistaa, että vuode ja keittiö ovat voidaan pakata mukaan vain tarvittaessa, ja vuoteen irrotus onnistuu jopa ilman työkaluja. Caddy Maxin kohdalla menetetään tosin 7-paikkaisuus.

