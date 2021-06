– Hän on luottokaveri. Hän on meidän perheenjäsen, hän ei ole pelkkä auto.

Hän on Urmas, vuoden 1962 Volkswagen Grossraum-Kastenwagen. Riihimäkeläisten Maijan ja Sarin silmäterä.

Tällä kokoonpanolla Sari (vasemmalla) ja Maija taittavat matkaa.

Kesäisin viisikymppiset Maija ja Sari yöpyvät autossa kymmeniä öitä ja matkaa taivalletaan tuhansia kilometrejä. Mukana kulkee myös karvainen perheenjäsen, 7,5 -vuotias ja 8-kiloinen Veeti-kissa.

– Kaikki kesät menee ihan täysin auton ympärillä eläessä. Se on ihan tuskaa olla se talvi ilman sitä kaveria. Keväällä kun se otetaan ajoon, niin sitten ihan kaikki vapaa-aika ollaan pääasiassa autolla reissussa. Ja vaikka mentäisiin meidän vanhempien mökille, niin me ollaan Urmaksella ja me nukutaan autossa. Se on ihan meidän mökki, Maija kertoo.

Onko Urmas jättänyt koskaan tien päälle?

– Ei ole ei. Hän on luottokaveri.

Luottokumppani tuli Maijan ja Sarin perheeseen melkein 10 vuotta sitten. Ensin laina-autoksi ja lopulta ihan omaksi.

– Se oli kyllä rakkautta ensi silmäyksellä. Sarikin oli sitä mieltä, että me ei kyllä mihinkään Volkkaritapahtumiin lähdetä, mutta heti ensimmäisenä kesänä kierrettiin vissiin kaikki Suomen Volkkaritapahtumat. Se vei meidät mennessään saman tien, Maija muistelee.

Urmas kunnostettiin uuteen uskoon muutama vuosi sitten.

Sittemmin Urmaksesta on tullut varsinainen julkkisauto. Vuonna 2016 se valittiin Suomen Volkkariyhdistyksen vuoden Volkkariksi. Urmas on saanut ansaittua huomiota myös jenkkiautotapahtumissa.

– American Car Showssa se kiinnitti hirveästi ihmisten huomion ja kyllä sitä moni rouvasihminen repi miehensä takaisin, että tuu ny kattoo, että meillä ei oo kotonakaan näin hienoa, Maija naurahtaa.

– Ne on ihan parhaita tilanteita, kun karskit, tatuoidut miehet tulee ja tuumaa, että onpas söpö. Ne on aina sellaisia tilanteita, että ei voi muuta kuin hymyillä.

Leveitä hymyjä Urmas aiheuttaa myös tien päällä. Vastaantulevat autoilijat heilauttavat hymyillen kättään ja peukut nousevat.

– Urmas tuottaa iloa ohikulkijoille. Ei ole kukaan meille missään nyrkkiä heristänyt. Olen joskus nauranut, että Lidlissä ei pysty käymään sillai äkkiä, että puoli tuntia menee aina mennen tullen parkkipaikalla selittäessä ihmisille.

8-kiloinen Ragdoll-kissa ottaa oman tilansa.

Oman osansa Urmaksen saamasta huomiosta ottaa myös Veeti-kissa.

– Välillä ollaan oltu ulkoilmanäyttelyissä, niin meillä on Veeti mukana, niin hän kyllä osaa ottaa oman yleisönsä siellä. Hän näyttää kaikille, että tämä on minun mökkini. Veeti on kyllä hyvin oman arvonsa tunteva.

Sari ja Maija ovat rakennelleet Volkswagen Grossraumin uusiksi yhdessä harrasteporukan kanssa. Ammattimaalari on antanut Urmakselle uuden värin ja Maija on ommellut sisustan verhoilut omin käsin.

– Silloin kun sitä rakennettiin, niin sitä ei koskaan rakennettu miksikään näyttelyautoksi. Me vaan haluttiin pelastaa se ja tehdä siitä oman näköinen.

Persoonallinen Urmaksesta toden teolla tuli, sillä katolla roikkuu kristallikruunu ja väritys on tyttömäisen pinkki.

Maija ja Sari ovat halunneet autoon omaa tyyliä.

Volkswagen Grossraum-Kastenwagen on siinä mielessä harvinainen, että se on normaalia Kleinbusia korkeampi.

– Minä olen 171 cm pitkä ja pystyn seistä siellä ihan suorana, Maija kertoo.

Yöpaikkaa ei tarvitse etsiä, sillä takapenkki avautuu 150 cm leveäksi sängyksi.

– Nukun autossa huomattavasti paremmin kuin kotona, Maija kertoo.

Maija on itse ommellut sisustan verhoilut.

Ravintoloitakaan ei tarvitse, sillä Volkkarissa on jääkaapin lisäksi myös kiertoilmauuni.

– Tämä mun puoliskoni Sari on ammatiltaan kokki, niin meillä todellakin tehdään ihan kaikenlaista ruokaa. Ollaan tehty jopa makaronilaatikkoa.

Kesällä pariskunta aikoo suunnata ainakin Ruovedelle, missä järjestetään Volkkariharrastajien Bug in Finn -tapahtuma. Yhteisöllisyys ja uudet ystävät ovatkin niitä asioita, mitä Maija ja Sari ovat Urmaksen myötä saaneet elämäänsä roppakaupalla lisää.

– Se on se yhteisöllisyys ja se kuinka meidät joka paikkaan toivotetaan tervetulleeksi. Ollaan ihan hirvittävä määrä saatu tässä vuosien aikana varmaan ihan elinikäisiä ystäviä. Me ollaan kierretty Urmaksen kanssa muitakin autonäyttelyitä ympäri Suomea, eli ollaan muihinkin autoharrastajiin tutustuttu.

Rakkauden kesä Minissä

Kun Emmi Salmista, 30, pyytää kuvailemaan punaista Miniään, eivät ylisanat lopu kesken; Super. Aivan ihana. Huikea löytö. Siihen ihastuu heti.

”Ajamme tasapuolisesti Miniä Henrin kanssa, mutta rakastan myös olla kyydissä ja nauttia maisemista ja tunnelmasta autossa”, Emmi kertoo.

Helsinkiläinen Emmi taittaa matkaa vuoden 1976 Mini 1000:lla yhdessä miehensä Henrin kanssa. Nimeä Minillä ei ainakaan vielä ole, mutta Emmi päätyy kutsumaan sitä rakkauden kesäautoksi.

Mini on ollut Emmillä vasta vuoden eli rakkauden ensimetrit ovat tuoreessa muistissa.

– Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Se rakkaus oli yhtä punainen kuin auton värikin. Ei tarvinnut siinä miettiä, se lähti matkaan saman tien, Emmi kertoo.

– Se on sisältä tosi siisti ja kulkee kuin pieni ralliauto. Se on ihan super. Miehenikin oli mukana ostamassa sitä ja hänkin rakastui ensi silmäyksellä.

Emmin Miniin ei ole tehty isompia muutoksia, siinä on esimerkiksi originaali moottori ja alkuperäiset kaiuttimet. ”Kuuntelen kyllä kaikenlaista musiikkia, mutta tunnelmaa siihen luo, kun laittaa 70-luvun musiikkia soimaan”, Emmi kertoo.

Punainen rakkauden auto on tehnyt matkaansa Emmin perheeseen monen mutkan kautta. Yli 40 vuotta sitten Minin sai palkinnoksi suomalainen suosikkilaulaja Erkki Liikanen, joka voitti Syksyn Sävel -kilpailun vuonna 1976.

Liikaselta Mini siirtyi forssalaismiehelle, jonka suvussa se oli aina viime kesään asti.

Emmin kiinnostus vanhoja nelipyöräisiä kohtaan on perua hänen vanhemmiltaan. Emmin isä harrastaa veteraanimoottoripyöriä sekä vanhojen autojen entisöintiä ja äiti harrastaa vanhoja moottoripyöriä.

– Meillä on se veressä ja viime vuonna tuli sellainen olo, että haluan nyt oman auton. Yhtenä aurinkoisena kesäpäivänä mökillä ollessani selasin vanhoja autoja, ja eteeni tuli Mini. Aivan ihana auto!

Viime kesänä Emmi ajoi Minillä enimmäkseen Forssassa sijaitsevan mökin ja Helsingin kodin väliä. ”Siinä meni monta tuntia, että pääsi perille, mutta se oli aina seikkailua”.

Parhaita hetkiä Minin kanssa ovat Emmin mielestä kiireettömät ajelut kesäisillä teillä.

– Kesällä on ihana ajaa kattoluukku auki musiikki soiden ja elämästä nauttien. Iltaisin voi pysähtyä järven rannalle katselemaan tähtiä kattoluukusta.

Punainen Mini saa pysähdyspaikoilla rutkasti huomiota.

– Se on sellainen katseenkääntäjä, eli aina kun pysähtyy, niin ihmiset tulee kyselemään auton ikää ja muistelemaan omaa nuoruuttaan. Se on ihanaa, että ihmiset uskaltaa tulla juttelemaan. Siitä tulee sellainen lämmin fiilis. Vanhoissa autoissa on tunnelmaa ja sielua.

Emmin Mini on toiminut hienosti. ”Vanhoissa autoissa on aina huollettavaa, mutta siinä on sitten se vanhan auton tuntumakin. Olen tehnyt perushuoltoja, mutta mieheni hoitaa isommat hommat. Otin talvisäilöstä pois niin se lähti ihan ykkösellä käyntiin”.

Emmi odottaa jo malttamattomana kesän seikkailuja punaisella katseenvangitsijalla.

– Aina kun lähtee ajamaan, se tuntuu seikkailulta! Mini ei ole koskaan jättänyt tien päälle, se on tosi luotettava. Sillä voi moottoritielläkin ajaa ja sillä pääsee satasta, mutta ei sitten uskalla sen enempää, ettei lähde moottori irti, Emmi nauraa.

– Jos olisi festarikesä, niin lähtisin ehdottomasti festareille Minin kanssa. Olen miettinyt, että olisi ihana jos sen perään laittaisi sellaisen pienen sukkula-asuntovaunun. Siinä olisi oikeaa retkitunnelmaa!

Morris Minissä viihtyvät myös lapsenlapset

Alavutelainen Vesa Pyylampi, 56, lähetti IS:lle kuvan vuoden 1971 Morris Ministä. Vesan lapsenlapset, 3-vuotias Eevi ja 1-vuotias Veeti ovat erikoisen ”karavaanin” suurimpia faneja.

– Eevi siitä tajuaa paremmin, että tottahan se tykkää sillä istua ja mennä. Se kyselee, että koskas mennään ja mihin mennään, Vesa kertoo.

Minissä on tilaa neljälle ja takapenkiltä löytyvät myös turvavyöt. Etupenkillä kurkistavat Vesan lapsenlapset Eevi ja Veeti. Vesa on itse kuskin paikalla.

Brittiautoista innostunut Vesa osti Miniyhdistelmän naapuriltaan pari vuotta sitten.

– Sitä sitten toissa talvena kasailtiin, verhoiltiin, hitsailtiin ja laitettiin moottoria. Vuosi sitten keväällä saatiin se ensimmäisen kerran leimattua. Sitä en tiedä, kuka peräkärryn on tehnyt, luulen, että se on kai Lapualla tehty. Ehkä tämän jutun myötä selviää, kuka sen on tehnyt ja kenellä se on ollut, Vesa pohtii.

Minillä voi taivaltaa pidempääkin matkaa, sillä peräkärrystä löytyy makuupaikat kahdelle.

– Auto ja peräkärry ovat olleet yhdessä kokoajan, ei niitä voi oikeastaan erottaa, Vesa naurahtaa.

– Siinä kärryssä on ollut kova homma. Se on tehty Minin korista. Korista on riisuttu kaikki pois ja pohjalevy ja aisa on laitettu siihen. Sitten siihen on hitsattu kaksi tunkkaa sinne pohjaan, että saa sen kärryn oikaistua. Se ei ole mikään kiikkulauta, kun sinne menee nukkumaan.

– Viime kesänä käytiin vaimon kanssa muun muassa leirintäalueella, mutta vaimo ei suostunut olemaan autossa yötä. Ei siinä viitsi enää tässä iässä yöpyä, Vesa nauraa.

Peräkärrystä löytyy myös paikka viilentäville juomille.

– Peräkärryssä on paikka ruuvausjuomille. Lapset pysyy rauhallisina ja itse pysyy rauhallisena, jos se jättää tielle.

Tien reunaan ei ole kuitenkaan tarvinnut juuri jäädä, sillä Mini on kulkenut moitteettomasti.

– Aluksi se oli sellainen, että piti kirkontornin näkyä, kun lähti, eli ei voinut kovin kauas lähteä. Nyt se tuntuu pelaavan hyvin.

Pieni 20 litran bensatankki on sen sijaan aiheuttanut haasteita.

– Se tietysti vie bensaa aikalailla, kun on tuo kärry perässä. Ei tarvitse tankata ihan sadan kilometrin välein, mutta 150 km kun menee, niin pitää jo miettiä, että jostakin pitää bensa-asema löytyä. Nyt mulla on siinä viiden litran bensakanisteri mukana, niin pääsee edes vähän matkaa.

– Voi sillä moottoritielläkin ajaa, mutta ei siinä ole sitä vanhan auton fiilinkiä, pitää sitten ajaa sitä vanhaa kolmostietä ja puikkelehtia pienempiä teitä.

Erikoinen karavaani herättää monen huomion.

– Jos sen laittaa parkkiin tuohon keskustaan, niin monet tulevat kuvaamaan sitä. Onhan se tietysti erikoisen näköinen. Tuollaista yhdistelmää ei varmaan kovin montaa ole. Aina se herättää sellaista hymynaamaa, kun sillä ajelee. Ei sitä ainakaan kukaan ole moittinut.

Vesan lapsenlapset Eevi ja Veeti lähdössä kesäretkelle Minillä.

Kun Vesalta kysyy, mikä vanhoissa autoissa on parasta, vastaus tulee raikuvan naurun siivittämänä.

– Eikös se ole näissä vanhoissa autoissa kuten veneissäkin, että siinä on kaksi onnellista hetkeä; se kun sen ostaa ja sitten kun sen myy.

Vitsit sikseen. Mini ilahduttaa Vesan perhettä ja ohikulkijoita myös tänä kesänä.

– Ei meillä ole mitään kohdetta, mutta jossain pitää käydä.