Edulliset nuorisodieselit nousseet suureen suosioon – kauppiaan mukaan muutos on jopa hämmästyttävä

Dieselautolla ajavien 18–24-vuotiaiden määrä on selvässä kasvussa, kertoo autoliikeketju Kamuxin tuorein Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus.

Nyt jo useampi kuin joka kolmas 18–24-vuotias ajaa dieselautolla, kun vuosi sitten lukema oli vielä merkittävästi pienempi (19 %).

Trendi käy ilmi tarkasteltaessa vastauksia vuosien 2020 ja 2021 Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksista, jotka autoliikeketju Kamuxin toimeksiannosta on toteuttanut tutkimusyritys Bilendi yli tuhannelle vastaajalle.

Kamuxin aluepäällikön Pekka Luokkasen mukaan lähes tuplaantuneen kiinnostuksen sisältävän ilmiön taustalla voi olla syynä nuoren ikäpolven budjetti ja toiveet autohankinnoissa.

Lue lisää: Käytettyjen hybridien myynti kasvanut yli 40 prosenttia – perinteisten bensa- ja dieselautojen luvut selvästi pienempiä

Muutos on yhtiön oman analyysin mukaan jopa hämmästyttävän suuri ja dieselit kiinnostavat nuoria aikuisia, vaikka dieselautoja rasittavat osin suuretkin käyttöverot.

– Ensimmäistä autoa hankkiessa budjetti ei vielä ole välttämättä kovinkaan suuri, ja samaan aikaan auton hankkimiseen liittyy kuitenkin paljon haaveita ja toiveita. Dieseleissä on hyvin valikoimaa eri hintaluokissa, merkeissä, malleissa ja varusteluissa, Luokkanen pohtii tiedotteessa.

Lue lisää: Yli 330 tkm ajettu käytetty diesel-Mersu tuli varsinais­suomalaiselle naiselle todella kalliiksi

Nuorison joukossa dieseleiden suosio poikkeaa suuresti vanhemmista vastaajista, joiden keskuudessa dieselin kiinnostavuus ja menekki on pienentynyt samalla, kun bensiinikäyttöisillä autoilla ajaminen on lisääntynyt.

Tutkimuksen mukaan kaikista siihen vastanneista seitsemällä kymmenestä oli käytössään bensiinillä kulkeva menopeli, noin neljänneksellä dieselauto ja neljällä prosentilla hybridi.

Kaasu kiinnostaa hieman vanhempaa ikäluokkaa

Nuorisodieseleiden kasvaneen suosion ohessa kiinnostussähköautojihin on puolittunut 18–24-vuotiaiden keskuudessa vuodentakaisesta neljästä prosentista kahteen.

Uusi autoteknologia ei silti ole jäämässä paitsioon, sillä seuraavaksi nuorimman vastaajaryhmän, eli 25–34-vuotiaiden, vastauksista käy ilmi, että kaasuautoilussa on Kamuxin tutkimuksen mukaan varovaista nostetta.

Lue lisää: Näin voi käydä, kun ostaa noin 12 vuotta liikenteessä olleen Audi A6 Allroadin – ostaja kirjasi uuvuttavan pitkän vikalistan ja pettyi pahasti

– Uutta teknologiaa voimanlähteenään käyttävien autojen suosio ei ole vielä hypännyt merkittävälle tasolle, kun puhutaan koko henkilöautokannasta, vaikka uusissa autoissa hybridi- ja sähköautoissa on määrällisesti selvää kasvua. Nuorimpien ostajien kohdalla uudemmissa käyttövoimissa hinta saattaa olla osaesteenä, sillä usein esimerkiksi sähkö- ja kaasuautojen hintalappu on vielä hyvien käyttöautojen luokassa perinteisiä käyttövoimia korkeampi. Näissä käyttövoimissa myös valikoima on suppeampi kuin polttomoottoriautoissa, Luokkanen jatkaa.

Suomalaiset autokaupoilla 2021-tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–3.2.2021. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1005 vastaajaa, ja painotettuna se on valtakunnallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.