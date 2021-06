Risteyksessä kääntyessä kaistan valinnanvapaus on ymmärrettävä oikein ja ryhmittyessä huomioitava myös muu liikenne.

Kuvassa risteys, jossa oikealla olevalla kadulla on ajosuunnassa vain yksi kaista, mutta risteävällä kadulla oikealle käännyttäessä niitä onkin kaksi.

Uuden tieliikennelain mukaan sellaisessa risteyksessä, jossa risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen. Näin saa tehdä kuitenkin vain myös muu liikenne huomioon ottaen.

Käännyttäessä tällaisessa risteyksessä kaistan valinnanvapaus on siis ymmärrettävä oikein. Usein tällaisissa tapauksissa jompikumpi kaduista on ajosuunnassa etuajo-oikeutettu, joten väistämisvelvollisuus on selkeä, mutta tasa-arvoisissa risteyksissä sopivan kaistan valinta saattaa aiheuttaa haastavia tilanteita.

Tässä oikealle kääntynyt hopeanvärinen Opel on valinnut ensin oikean kaistan, mutta koska liikennettä on vähän, siirtyminen vasemmalle kaistalle on jo alkamassa.

Mitsubishi on valinnut menosuunnassa oikean kaistan. Vaaratilanne voisi syntyä, jos kääntyvä auto kääntyisi sopivaksi katsomalleen kaistalle, eikä ottaisi samanaikaisesti viereisellä kaistalla tai perässä ajavia ajoneuvoja huomioon.

Tässä oikealle kääntyvä musta Ford kääntyy suoraan sopivaksi katsomalleen vasemmalle kaistalle. Koska muuta liikennettä ei tähän suuntaan ole, tilanne sujuu ongelmitta.

– Vaaratilanteita voi syntyä, jos kääntyvä auto kääntyy sopivaksi katsomalleen kaistalle, eikä ota samanaikaisesti viereisellä kaistalla tai perässä ajavia ajoneuvoja huomioon. Vastakkaisesta suunnasta samaan suuntaan kääntyvät eivät myöskään voi suuntamerkin perusteella päätellä, mille kaistalle ajoneuvo on kääntymässä. Jos liikennettä on runsaasti, turvallisinta on edelleen valita lähin kaista omasta suunnasta, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski korostaa.

