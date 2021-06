Täyssähköautot kiinnostavat yhä useampaa myös Suomessa.

Diselin suosio on ollut pitkään tasaisessa laskussa.

Suomen henkilöautojen ensirekisteröinneissä nähtiin toukokuussa historiallinen käänne, kun uusien dieselautojen määrä jäi pienemmäksi kuin täyssähköautojen rekisteröinnit.

Diesel oli toukokuussa 954:n henkilöauton käyttövoima, kun vastaava sähköautojen määrä oli 962 kappaletta. Ero on pieni, mutta psykologisesti merkittävä: sähkö ajoi nyt ensi kerran dieselin ohi.

Ilta-Sanomat on jo aiemmin tänä vuonna uutisoinut, että kyseinen käyttövoimakeikaus saattaa tapahtua tämän vuoden aikana. Muutoksen nopeus onkin osoittautunut yllättävän kiivaaksi. Se ei silti tarkoita, että sähköautojen ensirekisteröinnit jatkuisivat joka kuukausi maassamme korkeampina kuin dieselin, mutta pitkän ajan trendi on selkeä: diesel on laskeutunut tasolle, jolle se jäänee pitkäksi ajaksi, kun taas sähköautojen suosio kasvaa hiljalleen yhä korkeammalle.

Toukokuussa dieselautojen osuus ensirekisteröinneistä oli 9,57 prosenttia, sähköautojen 9,65 prosenttia, bensiinin 31,09 prosenttia, ladattavien hybridien 21,67 prosenttia ja ei-ladattavien hybridien 27,20 prosenttia. Kaasuautoja rekisteröitiin hyvin vähän, 81 kappaletta. Uusia etanoliautoja ei rekisteröity enää ainuttakaan.

Kaiken kaikkiaan meneillään olevasta käyttövoimamurroksesta on hyvä huomioida yksi erityisen merkittävä seikka: mikään nykyisistä käyttövoimista ei tule olemaan sellainen ”yksi ja oikea”, joka toimisi kaikille suomalaisautoilijoille ainoana vaihtoehtona. Tämä pätee kaikkiin teknisiin ratkaisuihin.

Vaikka esimerkiksi dieselin suosio on ollut jo pitkään laskusuhdanteessa, ei se tule vielä pitkään aikaan kuihtumaan kokonaan pois. Sama pätee bensiiniautoihin ja vaikkapa ei-ladattaviin hybrideihin.

Käyttövoimakiistelyissä on siksi hyvä muistaa, että tilaa on jokaiselle, ja käyttövoimakartta laajenee, ei kapene. Tämän vuoksi myös koko 2020-luku tulee jäämään historiaan erityisen mielenkiintoisena autoilun historiassa.

