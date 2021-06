Miksi peräkärryssä pitää olla oma vakuutus?

Kaikissa tieliikenteessä käytettävissä peräkärryissä ja perävaunuissa tulee olla vähintään lakisääteinen liikennevakuutus. Pelkkä auton vakuutus ei siis riitä.

Vakuutusyhtiöistä yksistään LähiTapiola korvaa vuosittain satoja liikenne- ja kaskovahinkoja perävaunujen vakuutuksista.

Peräkärryn vakuutus korvaa vahingot tilanteessa, jossa vahingon aiheuttaja on selvästi perävaunu, eivätkä esimerkiksi auto ja perävaunu yhdessä.

Perävaunujen vakuuttamiselle erikseen on siis se syy, että auto ja perävaunu eivät ole aina kiinnitettyinä toisiinsa ja vahingon osapuoli voi olla myös yksistään kärry.

Vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta korvataan sen sijaan muutakin, esimerkiksi peräkärry perässä ajettuja kolarointivahinkoja, ilkivaltaa sekä varkauksia.

– Teillä liikkuvien kevyempien peräkärryjen kirjo ja kunto on hyvin laaja, mikä näkyy vahingoissa. Silloin tällöin tulee vastaan onnettomuuksia, joissa kevytperävaunuista rengas ja koko pyörännapa on irronnut esimerkiksi laakerin rikkouduttua. Valojen toiminta on myös toisinaan niin ja näin, ja pahimmillaan vilkut toimivat ristiin. Koska kevyissä peräkärryissä ei ole määräaikaiskatsastusvelvoitetta, on kunnosta huolehtiminen kuljettajan vastuulla, kertoo LähiTapiolan ajoneuvovakuutusten asiantuntija Matti Arvo.

Vuoden 2020 tieliikennelain muutoksen myötä kevytperävaunua saa vetää henkilö- tai pakettiautolla 100 kilometrin tuntinopeutta.

Aiempi nopeusrajoitus kevytperäkärryillä oli 80 km/h.

– Maksiminopeus ei ole sama kuin suositusnopeus eli nopeus kannattaa suhteuttaa ajo-olosuhteisiin, vetävään ajoneuvoon ja perävaunun kuormaukseen. Osalle peräkärryistä 100 kilometrin tuntinopeus on liian suuri, eikä niitä ole edes siihen suunniteltu. Peräkärryn kytkentälaitteiden kuntoon ja kuluneisuuteen kannattaa kiinnittää erityshuomiota, koska nopeuksien kasvaessa kytkentälaitteisiin kohdistuvat voimat kasvavat, Arvo muistuttaa.