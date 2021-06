Miksi auton ilmoittama sähköinen ajomatka vaihtelee? Toni Niemisellä on kysymykseen hyvä selitys

Onko täyssähköauton tai lataushybridin ajoakussa jokin vika, jos auton ajotietokoneen kertoma sähköinen toimintamatka vaihtelee latauskerroittain ja on kaukana normiarvosta?

Uusien automallien polttoaineenkulutusta on mitattu syyskuusta 2017 alkaen entistä NEDC-normia huomattavasti totuudenmukaisemmalla WLTP-normimittaustavalla.

Normia tarvitaan, jotta eri vaihtoehtojen – sekä eri valmistajien autojen että samankin automallin eri voimalinjavaihtoehtojen – kulutuksia pystytään vertailemaan.

Erittäin yleinen virhekäsitys on, että normiarvo on tehtaan antama lupaus. Normimittaus tapahtuu vakioiduissa olosuhteissa, joten tavallisessa arkikäytössä normikulutukseen on yleensä erittäin vaikea yltää. Tämä johtuu ajotavan lisäksi merkittävässä määrin ajo-olosuhteista eli muun muassa ulkolämpötilasta ja tuulesta, tien pinnasta ja ajokelistä.

Ilta-Sanomien juuri koeajaman Volkswagen Tiguanin lataushybridin kohdalla heräsi kysymys täyslatausten jälkeisestä toimintamatkasta, se kun vaihteli 40 kilometrin molemmin puolin ja oli parhaimmillaan 45 kilometriä – eli jäätiin kauas mallille ilmoitetusta noin 50 kilometrin WLTP-lukemasta.

Näin siitä huolimatta, että olosuhteet olivat varsin otolliset – lämpöä oli keskimäärin 15 astetta – ja auton keskikulutus lähenteli sähkö- ja hybridiajon jälkeen 1,7 l/100 km -normikulutusta.

Toisen IS:n käytössä olleen Tiguan eHybdrin toimintamatkaennuste on latauksen jälkeen vaihdellut 42-51 kilometrin välillä.

Euroopan myydyimmän SUV-mallin Volkswagen Tiguanin uuden lataushybridin WLTP-normin mukainen sähköinen toimintamatka on noin 50 kilometriä, ja koeajoautolle se oli 48 km. Ilta-Sanomien koeajon aikana näytölle ei kuitenkaan saatu näin isoa lukemaa.

Eikö Tiguan eHybridin 9,3 kilowattitunnin ajoakku lataudukaan täyteen, vai mistä on kyse? Monen muun eri merkkisen auton koeajon yhteydessä ilmoitettu normiajomatka on saavutettu ilman ongelmia.

K Auto Oy:n Volkswagen-henkilöautojen tuotepäälliköllä Toni Niemisellä on edellä esitettyyn kysymykseen hyvä selitys.

– Tehdas ei ole avannut meille toimintamatka-arvion laskentaa aivan täydellisesti, mutta sähköisen toimintamatkan arvo perustuu auton muistissa oleviin edeltäneiden ajojen kulutukseen. Kyseiseen arvoon ei pysty vaikuttamaan esimerkiksi nollaamalla ajomatka- ja kulutustiedot, ja omien havaintojeni mukaan auto käyttää kulutuslukemien nollaamisesta huolimatta laskennassaan edeltäviä ajoja. Toimintamatka-arvio perustuu havaintojeni mukaan selvästi yli sadan edellisen kilometrin aikaiseen kulutukseen.

Volkswagenilla nykyisin käytössä oleva tapa ei ole suinkaan mikään autonvalmistajien vakioima käytäntö, sillä on huomattavasti helpompi ohjelmoida täyslatauksen jälkeiseksi ajomatka-arvoksi WLTP-normin mukainen arvo.

– Aluksi eGolfissa lukema perustui silloiseen NEDC-normiarvoon, joten 300 kilometristä lukema saattoi kovimmilla talvipakkasilla umpihankeen ajettaessa tulla muutaman ensimmäisen kilometrin matkalla alas jopa sata kilometriä. Volkswagenilla on ollut käytössä nykyinen ilmoitustapa auton todellisien ajojen mukaan noin kolme vuotta.

Ajoakun tankkaus tapahtuu vasemmassa etulokasuojassa olevan pistokkeen kautta.

– Mielestäni tämä toimintamatkan määrittelytapa on huomattavasti käytännönläheisempi ja totuudenmukaisempi kuin tuo WLTP-normiarvon mukaisen toimintamatkan esittäminen. Asiaa ihmetelleet asiakkaatkin ovat sen helposti ymmärtäneet, kun heidän kanssaan käydään läpi, että on parempi tietää, mikä on toimintamatka todellisissa olosuhteissa ja viimeaikaisilla ajoilla, kuin +23 asteen lämpötilassa testilaboratoriossa mitatulla WLTP-normin mukaisella kulutuksella laskettuna, kertoo tuotepäällikkö Toni Nieminen.

