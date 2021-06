Käytettyihin tavaroihin erikoistunut markkinapalvelu Tori on avannut medialle Autot-osionsa tilastoja.

Tori Autot -palvelun hakusanahittejä ovat tänä keväänä olleet muun muassa traktorit sekä erilaiset peräkärryt.

– Traktorien, peräkärryjen ja isojen koneiden suosio ei liene merkki kansallisesta maatalousinnostuksesta, mutta taustalla on moninaisia syitä. Suurin niistä on maailmanlaajuinen niukkuus tuotteista, mikä on seurausta tehtaiden hiljenemisestä koronarajoitusten takia. Kyse on siis koronailmiöstä. Muita selkeitä syitä ovat hyvin luminen viime talvi sekä asuntomarkkinoilla vallinnut muuttoliike poispäin keskustoista, Tori.fi vertaiskauppatuntija Laura Kuusela kertoo Torin tiedotteessa.

Traktori-aiheiset haut muodostavat tällä hetkellä miltei kolmanneksen koko Tori Autot -palvelun hakumäärästä.

– Yllättävän ilmiön syyt ovat moninaiset. Koronarajoitusten sulkemat tehtaat ja siitä seurannut niukkuus on niistä suurin yksittäinen. Lisäksi Suomessa talvi oli hyvin luminen, mikä nosti muun muassa traktorien ja lumilinkojen menekkiä. Asumisessa on vallinnut jo vuoden voimakas halu omaan pihaan ja poispäin keskustoista, mikä tietysti lisää kiinnostusta pihakoneisiin, kuten ajoleikkureihin sekä puutarhajyrsimiin, Kuusela jatkaa.

Myös peräkärryjen suuressa suosiossa näkyy into ulkopuuhailua kohtaan.

– Hakusanat peräkärry, kuomukärry, peräkärryt, perävaunu ja peräkärri ovat yhteensä yksi käytetyimmistä tänä keväänä maatalouskoneiden ja apuvälineiden -aihepiirissä.

Tori.fi -verkkokauppapaikassa vierailee kuukausittain keskimäärin yli kolme miljoonaa yksittäistä kävijää. Vuonna 2020 sivustolla vierailtiin yhteensä 431 miljoonaa kertaa ja kaikkiaan Toriin jätettiin viime vuonna noin 13,7 miljoonaa ilmoitusta.