Volvon uusi C40-sähköauto on uudempi kuin miltä se näyttää

Ensi silmäyksellä Volvo C40 Recharge on kuin vähän luiskaperäisemmällä katolla varustettu XC40, mutta totuus on aivan toisenlainen.

Näillä kahdella autolla ei ole koreissaan yhteisiä osia juuri lainkaan. Uutuus on nimittäin suunniteltu alusta alkaen sähköautoksi, ja samalla se näyttää suuntaa Volvon tuleville sähköautomalleille.

Kaksikon perusrakenne on yhteinen, joten C40:n akseliväli on sama 2,7 metriä. Korin mitat ovat parin sentin sisällä paitsi korkeus, sillä coupémainen C40 on seitsemän senttiä XC40:tä matalampi. Maavaraa on kuitenkin katumaasturimaisesti aika runsaasti eli 17 senttiä, joten autossa istutaan kohtuullisen korkealla.

Voimalinja on sama kuin sisarmallissa eli sähkömoottorit on sijoitettu eteen ja taakse. Yhdessä ne kehittävät kolmesataa kilowattia. Nelivetoinen auto kiihtyy nollasta sataan alle viidessä sekunnissa. Ajoakun energiasisältö on 78 kilowattituntia, mikä riittää normin mukaan 420 kilometrin toimintamatkaan.

Erot alkavat muotoilussa siitä, että C40 luotiin vain sähköautoksi. Sen takia keula on umpinainen ja esimerkiksi Thor-moukarimaiset valot ovat aivan uudet. Niin Volvon muotoilujohtaja Robin Page kuin korin muotoilusta vastannut T. Jon Mayer korostavat Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa sanaa ”solid”. Se tarkoittaa vankkaa ja lujaa, joka sopii mainiosti Volvoon ja tähän uutuuteen.

Volvon muotoilijat ovat hakeneet oppia C40:n linjoihin 1960-luvun P1800-urheiluautosta.

Page toteaa, että korin linjakkaat muodot ovat luontevammat sähköautolle kuin XC40:n kulmikkuus. Hänen mielestään dynaamisempi kokonaisuus kuvaa paremmin sitä, mitä sähköautolta odotetaan. Taustalla ovat myös hyödyt, sillä ilmanvastuskerroin on neljä prosenttia alhaisempi. Sillä säästetään vähän energiaa ja pidennetään toimintamatkaa.

Sisustukseen on haettu siihenkin itsenäistä ilmettä, vaikka ohjaamossa ero XC40:een on vähäisempi. Lisa Reeves on vastannut C40:n sisätiloista. Hän on erityisen ylpeä kojelaudassa ja ovipaneeleissa toistuvasta kuviosta, joka keksittiin karttojen korkeuskäyristä. Toinen painopiste on kierrätysmateriaaleissa. Esimerkiksi vuononsiniset matot on tehty kokonaan kierrätetyistä muovipulloista.

Sisustuksessa käytetään pääosin kierrätettyjä materiaaleja, eikä esimerkiksi nahkaa ole enää tarjolla lainkaan.

Kaupan käynnistä on haluttu tehdä mahdollisimman yksinkertaista. Niinpä uuden C40 Rechargen voi tilata verkosta. Tarjolla on ainoastaan yksi 62 511 euron hintainen versio. Tuohon Launch Editioniin on ladattu melkoinen määrä varusteita navigointia, sähkösäätöisiä etuistuimia ja lasikattoa myöten, vähäisemmistä asioista puhumattakaan.

Ostajan valinta on tehty sikäli helpoksi, että lisävarustelista on hyvin lyhyt. Sieltä löytyvät ulkovärit (katto on aina musta), pari verhoiluvaihtoehtoa ja suuremmat 20-tuumaiset pyörät. Autoon voi vielä tilata vetokoukun (perävaunumassa 750/1 800 kiloa) ja kotilatauslaitteen.

Ostamista helpottaa sekin, että auton mukana tulee huolenpitopaketti, jossa ovat takuun lisäksi tiepalvelu ja huollot. Pakettia voi vielä täydentää vakuutuksella. Toki C40:n voi edelleen hankkia myös perinteisesti käymällä jälleenmyyjällä.

Lue lisää: Volvo XC40 Recharge on ihan vakuuttava kokonaisuus, mutta paukku­pakkanen paljasti huolestuttavan piirteen

Volvo C40:n ennakkomyynti on nyt käynnissä Recharge Twin Launch Editionilla. Jossain vaiheessa C40:tä haluavan elämä tulee vaikeammaksi, kun mallisarjaan tulee lisää versioita, kuten yhdellä sähkömoottorilla varustetut etuvetoiset mallit. Ensimmäiset Volvo C40:t ehtivät Suomeen Belgiasta Volvon Gentin-tehtaalta loka-marraskuussa.

Lue lisää: Volvo XC40 T4 Twe IS:n koeajossa: Kesytetty kone – hintaero väkevämpään pistokehybridiin lähes mitätön