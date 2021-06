Pyöräliitto: Huoltamaton pyörä on riski liikenteessä – oireena muun muassa heikko jarruteho

Riskipyörä on myös kallis kukkarolle, sillä huoltamatta jättäminen lyhentää pyörän ja sen osien käyttöikää.

Jos polkupyörä on seissyt talven yli tai edellisestä ammattilaisen tekemästä huollosta on yli vuosi, kannattaa pyörä katsastaa perusteellisesti, tiedottaa nyt Pyöräliitto.

– Huoltamaton pyörä on riski liikenteessä sekä ajajalle itselleen että kanssakulkijoille. Huoltaminen on toki myös taloudellisesti järkevää, sillä se pidentää pyörän ja sen kuluvien osien käyttöikää. Bonuksena hyväkuntoinen, huollettu pyörä takaa optimaalisen ajomukavuuden, Pyöräliiton toiminnanjohtaja Vellu Taskila tähdentää tiedotteessa.

Jos pyörä on ympärivuotisessa tai ylipäänsä ahkerassa käytössä, kannattaa se huollattaa ainakin kerran vuodessa, vaikkei se näkyvästi oireilisikaan, kertoo puolestaan samaisessa tiedotteessa Vapaus Bikes Finland Oy:n mekaanikko ja myymälävastaava Erika Weckström.

– Jos pyörä on seissyt pitkään talvivarastossa, ennen käyttöönottoa on hyvä katsoa, ettei se ole saanut kolhuja, kun viereisiä pyöriä on liikuteltu. Katkenneiden pinnojen ja irronneiden vaijereiden lisäksi selkeitä oireita, joihin testiajossa on syytä kiinnittää huomiota, ovat esimerkiksi hutera ajotuntuma, vaihteiden huono vaihtuminen ja jarrutustehon heikkeneminen, Weckström sanoo.