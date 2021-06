Ensitestissä Audin uusi täyssähköauto Q4 – iskee suoraan suosikkiluokkaan

Audi Q4 e-tron tuntuu konsernin muita samalle perusrakenteelle tehtyjä malleja helppokäyttöisemmältä ja tasapainoisemmalta. Samalla se on myös käyttöliittymältään hieman perinteisempi.

Lyypekki, Saksa

Vielä muutama vuosi sitten Audilla oli todellinen kiire päästä sähköautomarkkinoille, minkä takia vuonna 2018 esitelty merkin ensimmäinen täyssähkömalli e-tron kehitettiin nopeasti.

Tänä keväänä paljastetulla Audi e-tron GT:llä puolestaan haluttiin korostaa sitä, ettei sähköauton valinta tarkoita mistään tinkimistä. Urheilullisuus, suorituskyky ja mainio ajettavuus ovat siinä läsnä aivan samalla tavalla kuin polttomoottorisissa autoissa.

Ohjaamossa jatketaan samalla linjalla kuin ulkona, sillä kuljettajan paikalla mikään ei alleviivaa auton voimalinjaa. Vain käyntinopeusmittarin paikalla oleva voimamittari paljastaa totuuden.

Kahdesta korityypistä Sportback on tyylikäs, hyvin vähän katumaasturimainen ja se leikkaa ilmaa sisarmalliaan tehokkaammin.

Vaikka jutun aloittaminen historian kertaamisella ei yleensä ole se paras mahdollinen lähestymistapa, ovat nuo kaksi mallia kuin kirjan prologi edettäessä kohti varsinaista ensimmäistä lukua.

Nyt nimittäin alkaa todellinen vauhti Audin sähköautomyynnissä, kun Q4 e-tron saadaan markkinoille.

Kahdesta korityypistä Sportback on tyylikäs, hyvin vähän katumaasturimainen ja se leikkaa ilmaa sisarmalliaan tehokkaammin.

Mallin ennakkomyynti käynnistettiin jo toukokuussa, ennen kuin kukaan oli päässyt ajamaan autoa. Viistoperäisempi Q4 Sportback saa puolestaan hinnat tässä kuussa.

Lähtökohdassa ei ole mitään yllättävää, vaan ajossa oli nyt neljäs versio Volkswagen Groupin sähköautoihin kehittämästä MEB-perusrakenteesta.

Akseliväli on periaatteessa sama 2,764 metriä, jossa on yhden millimetrin ero Škoda Enyaqiin ja Volkswagenin ID-malleihin. Mitta sanelee korin koon, joka on samaa luokkaa serkkujen kanssa. Niinpä Q4 e-tron on vähän Enyaqia lyhyempi mutta muutaman millimetrin ID.4:ää pidempi.

Ajosuunnan valitsin on asemoitu omaksi kelluvaksi saarekkeekseen. Ilahduttavaa on, että Audi luottaa erilaisten kosketustoimintojen ohella edelleen myös perinteisiin fyysisiin nappuloihin.

Muotoilussa Audi on ottanut aivan erilaisen linjan kuin konsernin sisarmerkit. Projektipäällikkö Christian Daum totesi ensiesittelyssä IS:lle, että Audi on tässä kuunnelleet tarkkaan asiakkaitaan. Ajatuksena oli, että monelle siirtyminen polttomoottorisesta sähköautoon on suuri askel. Sen takia harppausta ei haluttu venyttää liian futuristisella ulkonäöllä.

Kuljettajan paikalla on mainiot oltavat – etenkin 50 e-tron quattrossa vakiona olevilla urheiluetuistuimilla.

Niinpä Q4 e-tronin ja sen coupémaisen Q4 Sportback e-tronin muodoissa on paljon samaa kuin aiemmissa Audin malleissa. Silti kaksikko on todennäköisesti tarpeeksi moderni ja riittävän omaperäinen innostaakseen ostajia.

Daum myöntää, että taistelu oli välillä melkoista muotoilijoiden ja markkinoinnin välillä. Taiteilijat olisivat halunneet päästää luovuutensa valloilleen, kun taas myyntipuoli noudatti asiakkaiden toiveita.

Lopputuloksena Q4 e-tronin ohjauspyörän takana tunnelma on kuin missä tahansa uusimmassa Audi-mallissa. Mittaristo, kosketusnäyttö ja katkaisimet vaikuttavat tutuilta. Siirtymä on siis helppo, aivan kuin oli tarkoituskin.

Tavaratila on vähän pienempi kuin samaan perusrakenteeseen tukeutuvissa Škoda Enyaqissa tai Volkswagen ID.4:ssä.Silti tila on yli puolen kuutiometrin suuruisena varsin riittävä.

Audi kuvailee Q4 e-tronia kompaktiksi, mikä on tietenkin suhteellinen käsite, kun puhutaan 4,59 metrin pituisesta autosta. Etenkin Sportback toki näyttää todellista pienemmältä ja kääntöympyrä on takamoottorisessa vain 10,2 metriä eli ehdottomasti pikkuautoluokkaa.

Autoa esitellessään valmistaja kehuu tavaratilojen olevan keskikokoa ja sisätilojen kuin suuresta autosta. Aivan kaikkea tilaa ei ole hyödynnetty, sillä edestä ei löydy erillistä tavaratilaa. Daumin mielestä olisikin parempi, ettei omistaja avaisi keulapeltiä kuin tuulilasin pesimen säiliön täyttämiseksi.

Kuljettajan paikalla istuimen siirtovara riittää reilusti yli kaksi metriä pitkälle.

Mikäli ajaja on ”vain” vajaan kahden metrin pituinen, hänen takanaan on riittävästi tilaa toiselle koripalloilijalle. Edes pääntilat eivät lopu kesken ja asento on takapenkilläkin ryhdikäs. Pikkutavaroille on paljon erilaisia lokeroita ja erityisen ylpeitä Audilla ollaan vesipullon uudesta sijoituksesta etuovissa.

Takaviistosta katsottuna tavallinen Q4 e-tron muistuttaa hyvin paljon Q5:tä ja muita Audin katumaastureita, mikä on tietysti täysin harkittua.

Ennen ajoon lähtöä on ilo huomata, että Audissa on jäljellä paljon ”vanhanaikaisia” katkaisimia ja säätörullia. Niillä hoidellaan ilmastointia ja vaikkapa alustan toimintaa. Kaikki fyysiset katkaisimet ovat helposti käsillä ja toimivat nopeasti ajon aikana, mitä ei voida aina sanoa kosketusnäyttöön kätketyistä säädöistä.

Sähköinen ajosuunnan valitsin on omalla saarekkeellaan korkealla ja näppärästi saavutettavissa. Siitä voi valita myös B-asennon, jolloin moottorijarrutus on voimakkaampi ja energiapolkimen noston jälkeen myös jarrut hidastavat vähän kulkua. Sitä tapahtuu myös lähes huomaamatta ajon aikana vaikkapa risteystä lähestyttäessä, kun navigointi antaa tiedon tulevasta ja vauhtia pudotetaan automaattisesti energian säästämiseksi.

Erilaisten sisustus- ja ulkonäköpakettien sijaan suositeltava lisävaruste on 1 426 euron hintainen MMI Pro -järjestelmä, jossa on tuulilasinäyttö laajennetulla todellisuudella. Kuusikulmainen ohjauspyörä on litistetty niin alhaalta kuin ylhäältäkin.

malliston osalta Q4 e-tronissa on valittavana kolme vaihtoehtoa, joista hinnat alkaen versiona toimii 35 e-tron. Siinä on pienempi 51,5 kilowattitunnin akku ja sähkömoottorin teho on 125 kilowattia. Sellaista ei ollut koeajettavana, eikä sen osuuden Q4 e-tronin myynnistä uskota nousevan kovin suureksi. Suurin etu on 48 995 euron hinta, joka oikeuttaa Suomessa myös valtion maksamaan 2 000 euron hankintatukeen.

Paljon merkittävämpi on vain vajaat 3 000 euroa kalliimpi 40 e-tron, jossa on paljon suurempi 76,6 kilowattitunnin ajoakku. Se kasvattaa normin mukaisen toimintamatkan 333 kilometristä 508 kilometriin. Lisäksi moottorin teho kasvaa 25 kilowattia. Sinänsä kaikki luvut ovat tuttuja muista VW-konsernin niin sanottua MEB-rakennetta käyttävistä täyssähköautomalleista.

Ohjaamon kosketusnäyttö on kallistettu ja käännetty oikeaoppisesti kohti kuljettajaa. Myös käyttö tuntuu erittäin helpolta.

Koeajon perusteella voi todeta, että 40 e-tron on jo täysin riittävä vaihtoehto. Kulku on leppoisaa ja auton parin tonnin massan huomaa vain joissain suuremmissa kuopissa. Toisaalta omamassa tekee menosta vakaata ja autossa on niin sanottua luokkaa suuremman tunnelmaa. Sitä tuo myös hyvä varustelu, sillä vakiona on paljon sellaista mikä Audiin on yleensä hankittava lisävarustelistalta.

Mikäli olisin rakentamassa omaa sähkö-Audia, ottaisin noin 60 lisävarusteen joukosta lisätyllä todellisuudella varustetun tuulilasinäytön. Se on kerrassaan mainio oudossa paikassa suunnistettaessa, kun auton edellä kulkeva ”drooni” näyttää mihin on ajettava. Näin varustettuna mittaristoon ei tarvitse katsoa lainkaan. Vielä voisi valita turvallisuuspaketti Plussan, johon kuuluvat törmäyksen ennakointi, kaistanvaihtovaroitin, poistumisvaroitin sekä poikittaisliikenteestä varoittava avustin taakse.

Takana ei ehkä ole aivan Audin lupaamia Q7-mallin tasoisia tiloja, mutta pitkä matkustaja mahtuu joka tapauksessa mainiosti toisen samanlaisen taakse.

Suurin osa muista lisävarusteista vaikuttaa lähinnä auton ulkonäköön tai kohentaa sisustusta. Valtaosa niistä on yhdistetty erilaisiksi paketeiksi, millä on haluttu yksinkertaistaa auton hankintaa. Paketteja on niin paljon, että auton yksilöiminen onnistuu edelleen mainiosti.

Lue lisää: Ensitestissä upouusi täyssähkö-Škoda – tällainen on Octaviaa ja Superbiakin suurempi kruununperillinen!

Sokerina pohjalla on Q4 50 e-tron quattro, joka noudattaa parhaimmin Audin perinteistä sporttihenkeä. Siinä on energiasisällöltään suurempi ajoakku ja 150 kilowatin tehoisen takamoottorin lisäksi 80 kilowatin tehoinen etumoottori. Yhdistettynä moottorien voima on 220 kilowattia eli vanhoilla yksiköillä aivan mukava kolmesataa hevosvoimaa. Kiihdytysaika nollasta sataan putoaa yli kaksi sekuntia 6,2 sekuntiin, minkä huomaa myös ajossa.

Etuluukun alla on paljon tavaraa sekalaisessa järjestyksessä, mutta tavaratilaa sinne ei ole saatu aikaiseksi, kuten vaikkapa kilpailijamalli Volvo XC40 Rechargessa.

Saksassa auto saavutti vaivattomasti rajoitetun 180 km/h huippunopeutensa. Kiinnostavinta kuitenkin oli, että huippunopeuskokeilut sisältäneelläkin lenkillä keskikulutus jäi alle kahdenkymmenen kilowatin sadalla kilometrillä.

Lue lisää: Näin pitkälle kulkee isoakkuinen Volkswagen ID.3 Tour – takaistuimella erikoinen sähkövoimalinjasta johtuva yllätys

Audi Q4 e-tronille on helppo ennustaa melkoista menestystä. Hintaero konsernin muihin vastaaviin malleihin on hillitty ja Audissa on aina vakiona hyvä varustelu.

Etuviistosta Q4 e-tronin Sportback-korimalli näyttää jopa todellista pienemmältä. Sen peräpään muodoissa on tästä katsoen vähän samaa tyyliä kuin esimerkiksi Teslan Model 3:ssa ja Model Y:ssä.

Ulkonäkö ja sisustus eivät ole tässä kohtaa niitä kaikkein futuristisimpia, mutta toiminnaltaan varsinkin ohjaamo jättää muut vaihtoehdot taakseen. Valitseeko sitten Q4 e-tronin vai vähän kalliimman Q4 Sportback e-tronin on makuasia. Maahantuoja uskoo ostajien tasajakoon kaksikon välillä.