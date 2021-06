Wau, mikä koppimopo! Citroën AMI vetää suun virneeseen

Ensitesti: Citroën AMI tuo hymyn huulille.

Mikä ihme tuo on? Se on kysymys, joka varmuudella nousee useimpien Citroën AMI:a tuijottavien mieleen.

Eli nyt saa laittaa suun kiinni ja keräillä lattiaan kolahtaneet leuat paikoilleen. Uusi 2020-luvun Ami on nimittäin Citroënin näkemys nykyaikaisesta kaupunkiliikkumisesta.

Muotoilussa on heitetty kaikki ennakko-odotukset roskakoriin, ja lähdetty liikkeelle aivan puhtaalta pöydältä, mikä myös näkyy. Ja koska auto – tai oikeastaan mopoauto – on vain vajaat 2,5 metriä lyhyt, näyttää se hyvin erikoiselta. Sen kummemmin keulaa kuin perääkään ei tässä pelissä ole.

Kuljettajan paikalle astutaan kaapparioven kautta. Tilaa on yllättävänkin paljon, mutta istuimet ovat kovin vaatimattomat. Mopoautosta näkee hienosti ulos.

Kunnon kokoisesta ohjauspyörästä saa tukevan otteen. Mitään sähköhärpäkkeitä siitä on turha etsiä.

Sen verran muotoilusta on helppo todeta ensitestin kokemusten perusteella, että lähes poikkeuksetta Amin muodot herättävät iloisia ilmeitä epäuskoiseen hämmästelyyn yhdistettynä. Ja sehän on vain hyvä juttu, eli olkoon Ami lyhyesti lyttynokkainen koppimopo.

Teknisesti ottaen AMI on L6e-luokan liikkumislaite, jonka huippunopeus on 45 km/h. Ajamaan pääsee siis mopokortilla.

Voimalinja on nykyaikaisesti täyssähköinen, eli etupyöriä pyörittää sähkömoottori. Ajoakku on sen verran pieni, kapasiteetiltaan 5,5 kWh, että toimintamatkaa saadaan maksimissaan vain 75 kilometriä. Se ei ehkä Pohjanmaan perukoilla harvaanasuttujen kylien välillä ole tarpeeksi, mutta toisaalta Euroopan suurkaupungeissa juuri passelisti ydinkaupungin alueella pörräämiseen. Ja miksei Suomenkin suurimpien kaupunkien pikkupyörittelyyn?

Kotitaloustyyppinen latauspistoke vedetään esiin koriin tehdystä kotelosta. Turvallisuussyistä se ei ole kelautuvaa mallia, kuten esimerkiksi pölynimureissa.

Ami on suunniteltu edullisuus ja käytännöllisyys edellä. Laitteen saapumisesta maahamme ei ole vielä täyttä varmuutta, mutta maahantuojan mukaan kiinnostus on ollut etukäteen yllättävän suurta.

Hinnaksi on kaavailtu kymppitonnin alittavaa summaa, mutta varmuutta asiasta ei vielä ole.

Kojelauta on äärimmäisen pelkistetty. Tässä näkyvät suunnilleen kaikki toiminnot: huurteenpoisto, tuuletus ja hätävilkut. Matkapuhelinteline ja usb-pistoke täydentävät paletin.

Jotta Ami olisi mahdollisimman edullinen valmistaa, ovat monet sen koriosat symmetriset puolelta toiselle verrattaessa – esimerkiksi ovet ja puskurit. Tästä johtuu taas se, että kuljettajan ovi on kaapparimallia, mutta matkustajan paikan ovi avautuu normaalisti.

Kori on kauttaaltaan muovia, ja sen alla ryhtiä luo metallinen runkorakenne. Kulkinetta valmistetaan PSA:n Marokon tehtaalla Kenitrassa.

Ovi avautuu oranssista lenkistä vetämällä. Tämä jos mikä on ranskalaista eksotiikkaa parhaimmillaan!

Sisälle hypätään kuljettajan kaappariovesta. Koko matkustamo on hyvin avaran ja valoisan oloinen. Fiilis sisällä on kuin olisi lähtemässä ajamaan ylisuurella akvaariolla.

Ajoasento on jopa 190-senttiselle kuljettajalle luonteva. Hämmentävintä on se, että vaikka autossa ei ole käytännössä nokkaa ollenkaan, tuntuu kuljettajasta kuin edessä olisi vähintään puolitoistametrinen keula. Tämä taas johtuu siitä, että Amissa istutaan niin takana, lähes taka-akselin päällä. Jakkara-sanan käyttäminen istuimesta on tällä kertaa ihan paikallaan, niin vaatimattoman lyhyt on penkin istuinosa.

Ikkunan avaus edustaa aitoa retroilua: ei sähköä eikä edes veiviä, vaan mekanismina toimii rehellinen sarana. Mallina on tainnut toimia legendaarinen Rätti-Sitikka eli Citroën 2CV.

Liikkeelle päästään, kun ajosuunnan on ensin valinnut istuimen vasemmalla reunalla sijaitsevasta kulissista. Miksi se on siellä piilossa, ei kukaan tunnu tietävän.

Joka tapauksessa liikkeelle päästä näppärästi, ja hyvin nopeasti Ami onkin jo saavuttanut lähes huippunopeuden – ja Helsingissäkin monella alueella nopeusrajoitus on jo 30 km/h lukemassa. Emme siis kaahaile, vaan livumme tyynesti eteenpäin.

Amin ohjaustuntuma on mopoautomainen ja tähän peliin ihan passeli, eikä liian raskas. Jousitus tuntuu hyvin alkeelliselta, ja herääkin kysymys, onko sitä käytännössä ollenkaan? Näissä vauhdeissa ajodynamiikalta ei tosin paljoa vaaditakaan.

Yksi Amin parhaista anneista on sen kyky kääntyä lähes postimerkin päällä, kääntöympyrä on vain 7,2-metrinen.

Apukuljettajalla on suorastaan yllättävän hyvät oltavat ja jalkatilaan mahtuu myös matkatavaraa.

Lyhyen ensitestin anti oli hyvin suorasukainen. Citroën Ami onnistuu oivasti siinä, mihin se on tarkoitettukin: tuomaan arjen helpotusta kaupunkilaisille ja siinä samalla ilahduttavaa ajamisen rentoutta ilman paikallisia päästöjä.

Eli kuten ranskalainen sen sanoisi: Voilá!

Tekniikka Citroën AMI Citroën Ami on lähestulkoon saman näköinen niin edestä kuin takaa. Moottori sähkömoottori etuakselilla, 6 kW (8 hv), 44 Nm Huippunopeus 45 km/h Toimintamatka 75 km Latausnopeus 3 h Ajoakku 5,5 kWh Kulutus ei ilmoitettu CO2-päästöt 0 g/km Voimansiirto A, etuveto Mitat p 2410, l 1390, k 1520 mm, omamassa 485 kg Hinta vahvistamatta

