BMW:n uutuusmalleissa kuuluu Hollywood-säveltäjän luoma äänimaailma – kuuntele!

BMW:n sähköistämisprojektissa vuorossa ovat keskikokoiset BMW i4 M50 - ja BMW i4 eDrive40. Hiljaista matkantekoa siivittää säveltäjä Hans Zimmerin luoma äänimaailma.

BMW i4 M50.

BMW i4 M50 on neliovinen Gran Coupé, josra löytyy tehoa 400 kilowattia (544 hv). Maksimivääntö on 795 newtonmetriä. Sähkön kulutuslukemaksi on mitattu 24–19 kW/100 km. Toimintamatka (WLTP) on 510 kilometriä. Tehopakkaus kiihtyy nollasta sataan 3,9 sekunnissa.

BMW i4 eDrive40 -mallin teho on 250 kilowattia (340 hv) ja kulutus on 20–16 kW/100 km. Vääntöä löytyy 430 newtonmetriä. Uutuuden toimintamatka (WLTP) on 590 kilometriä ja se kiihtyy 0-100 km/ 5,7 sekunnissa.

Uutuusmallien akun bruttokapasiteetti on 83,9 kWh.

BMW i4 M50 -mallin Sport Boost -toiminto ottaa käyttöön maksimitehon ja maksimiväännön (795NM) samanaikaisesti. Malli kiihtyy nollasta sataan 3,9 sekunnissa. Takavetoinen BMW i4 eDrive40 taas kiihtyy nollasta sataan 5,7 sekunnissa, ja sen maksimivääntö on 430 Nm.

Täysin uusien mallien ajokokemusta säestää mallikohtaiseksi räätälöity äänimaailma, joka reagoi kaasupolkimen painamiseen. Lisävarusteena saa IconicSounds Electricin, jonka äänimaailman on BMW luonut yhteistyössä säveltäjä Hans Zimmerin kanssa. Zimmer on pitkällä urallaan säveltänyt musiikkia lukuisiin Hollywood-elokuviin, muun muassa Pirates of the Caribbean- ja Gladiaattori-elokuviin sekä Yön ritari -trilogiaan. Hän on myös voittanut Oscar-palkinnon Leijonakuningas-elokuvaan säveltämästään musiikista.

Uuden i4 eDrive40 -mallin autoverollinen alkaen-hinta on 60 540 euroa ja i4 M50 -mallin 69 397 euroa.

