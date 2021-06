Renault’n uusi malli värittää syksyä – hintakin selvisi

Ensi syksynä Suomen liikenteeseen liittyy automalli, jonka peräluukusta löytyy nimi Arkana.

Kyseessä on Renault’n katumaasturi, jonka hinnasto julkistettiin kuluneella viikolla. Hinnat alkavat 28 390 eurosta.

Katumaasturimainen runsas maavara (186 mm) ja perää kohden viistosti laskeva kattolinja tuovat Renault’n mallistoon uutta vivahdetta. Akseliväli on 2,72 metriä, mikä on samalla vihjaus kohtuullisen hyvistä sisätiloista. Korin pituus on 4,57 metriä. Tavaratila on vähintään 480 litran kokoinen. Kun takapenkki taitetaan, tila asvaa yli 1,2 kuutiometrin vetoiseksi.

Automaattivaihteisto tulee vakiona ja moottorina on joko Renault’n E-Tech Hybrid tai mikrohybridi.

Arkanan 1,6-litrainen bensiinimoottori kehittää 69 kilowattia ja sähkömoottori 36 kilowattia, minkä lisäksi autossa on 15 kilowatin tehoinen käynnistysgeneraattori. Formula 1 -moottoreissa kehitettyä teknologiaa hyödyntävä voimalinja kehittää 105 kilowattia.

Renault liittyy Arkanan myötä coupé-muotoja tavoittelevaan SUV-mallien joukkoon.

Liikkeelle Arkana E-Tech Hybridillä lähdetään aina sähköllä. Monitilavaihteistossa on 15 erilaista välitystä. Yhdistetty kulutus on 5,0 litraa sadalla ja hiilidioksidipäästö 110 g/km (WLTP).

Toinen voimalinja on Mikrohybrid TCe 140 EDC-automaatilla. Se pitää sisällään 1,3-litraisen bensiiniturbon, joka kehittää 103 kilowattia ja jolle käynnistingeneraattori antaa apua liikkeellelähdöissä ja kiihdytyksissä. Voimaa se saa pienestä litiumioniakusta, jota ladataan jarrutuksissa. Autossa on 7-vaihteinen kaksoiskytkinautomaatti. Kulutus on 5,8 - 5,9 litraa sadalla ja hiilidioksidipäästö 131 - 133 g/km.

Arkanan huippumallina on 32 390 euroa maksava R.S Line, joka lisää varustelistaan muun muassa osittaisen alcantara-nahkaverhoilun, aktiivisen pysäköintiavustimen ja sivupysäköintitutkat.

