Mazda CX-5 koeajossa: Hinta alas ja samalla tuli pieniä parannuksia

KOEAJO: Mazdan CX-5-katumaasturiin tehty hienohionta ei näy kulutuksessa.

Mazdan mukaan SUV-malli CX-5 tarjoaa vaihteiston ja moottorin päivitysten ansiosta aiempaa paremman ajokokemuksen. Koska samalla tekniikalla varustettua vanhempaa mallia ja tämän mallivuoden autoa ei ollut mahdollista verrata, niin parantumisen astetta ei ollut mahdollista todeta.

Nykyisinhän voimansiirron päivittäminen tarkoittaa vähintäänkin jonkinasteisen hybriditekniikan esittelyä, mutta CX-5:n kohdalla näin ei tapahtunut: tarjolla on entiseen tapaan turboton bensiinimoottori 2,0- (165 hv) ja 2,5-litraisena (194 hv). Kummankin koneen saa etu- ja nelivetoisena.

Pienemmän koneen saa myös manuaalivaihteisena, mutta 2,5-litraiseen liittyy Suomessa aina 6-portainen automaatti. Kulutusta hillitsevää tekniikkaa moottoreissa edustaa sylinterien lepuutustoiminto, jota ei tosin ole 2,0-litraisessa automaattimallissa.

CX-5 on jyhkeän näköinen SUV, jonka saa etu- ja nelivetoisena.

CX-5:n ajettavuudessa ei ole moitittavaa, mutta rengasjyminän vaimentamiseksi autossa kannattaisi kokeilla jotakin muuta rengasvaihtoehtoa kuin koeajoautossa 19-tuumaisilla vanteilla olleita 55-sarjan Toyo Proxes -renkaita.

Vapaasti hengittävän 2,5-litraisen alaväännössä on toivomisen varaa.

Mazda on vienyt kuljettajan holhoamisen hiukan pidemmälle kuin moni muu valmistaja. Tarve kytkeä seisontajarrun pitotoiminto joka käynnistyskerran jälkeen uudelleen on vähemmän ärsyttävää kuin se, että auton sammuttaminen sammuttaa äänentoiston – ominaisuuden soisi liittyvän esimerkiksi kuljettajan oven avaamiseen.

Kojelaudan päällä olevan näytön koko on kasvanut.

Holhoamiseen saattoi liittyä myös se, että käynnistyksen jälkeen automaatin valitsinvipu ei vapautunut aina ”heittämällä”. Muuten etuvetoisen koeajoauton voimansiirto toimi huomaamattoman siististi, mutta valitettavasti myös hiukan epätaloudellisesti, sillä 340 km:n koeajomatkalla keskikulutus oli yli 9 l/100 km. Ajotietokoneen mukaan autolla ajettujen reilun 5 600 km:n keskikulutus on ollut 7,8 l/100 km, mikä lyö hyvin yksiin mallin normikulutusarvon 7,6 l/100 km kanssa.

Kojelaudan keskellä törröttävä näyttö on kasvanut 8:sta 10,25 tuumaan. CX-5:ssä on nyt myös aiempaa nopeampi ja selkeämpi tietoviihdejärjestelmän käyttöjärjestelmä sekä uusia liitettävyystoimintoja. Valikoissa liikutaan keskikonsolissa olevan kiertosäätimen avulla, ja myös äänenvoimakkuudelle on keskikonsolissa kiertosäädin.

Mittaristo on erittäin selvälukuinen.

CX-5:n hintoja on laskettu. Koeajossa olleen 2,5-litraisen etuvedon hinta on pudonnut 4 600 euroa. Tähän on päästy korvaamalla entisen Luxury-varustetaso uudella Blackout Edition -varustelulla. Näiden tasojen merkittävin ero liittyy verhoiluun: Luxuryssa on nahkaverhoilu, uudessa varustelussa musta keinonahka-kangasverhoilu. 45 935 euron hintainen etuvetoinen Blackout Edition on noin 6 000 euroa edullisempi kuin nelivetoinen Luxury.

Keinonahka-kangasverhoilluissa etuistuimissa on hyvin sivuttaistukea.

Kahdelle muotoillulla takapenkillä on mukavasti polvi- ja pääntilaa.

Mallinimen mukaisesti autossa on mustien istuimien lisäksi myös mustat vanteet ja ulkopeilien kuoret. Istuimissa ja sisustuksessa on punaisia koristetikkauksia. Kuljettajan penkissä on sähkösäädöt. Istuimessa ja nojassa on hyvät sivuttaistuet, mutta istuinosa saisi olla pidempi.

Lue lisää: Koeajossa Suzuki Vitara: Vie pirteästi perille, jos vain kuljettajan kantti kestää

Tavaratila on laajennettavissa kolmessa osassa.

Istuimen muotoilun ja taakse työntyvän keskikonsolin vuoksi takapenkki on hyvä kahdelle aikaihmiselle. Sekä kenkä-, polvi- että pääntilaa on mukavasti. Takanoja kaatuu alas kolmessa osassa ja laajennus on tasapohjainen. Tehokas ledisisävalaistus ei valitettavasti kata tavaratilaa.

Lue lisää: Neliveto tarjouksessa, eli koeajossa päivitetty Subaru XV kevythybridinä – näin paljon paloi bensiiniä