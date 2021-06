Koeajo: Audin A6-malliston dieselmoottorit on kauttaaltaan kevythybridöity. Koeajoimme valikoimasta nelisylinterisen A6 Allroad Quattro 40 TDI:n.

Audi A6 Allroad on katumaasturin ja henkilöfarmarin välimuoto. Nyt malli on muiden dieselkuutosten tapaan myös kevythybridoitu.

Kun auton mallinimen perässä on kirjansarja MHEV, tarkoittaa se käytännössä aina niin sanottua kevythybridiä. Näin on asian laita myös Audilla, jonka dieselmoottorinen A6-mallisto on siis tätä nykyä jo kauttaaltaan hybridöity.

Mitä kevythybridiys sitten tuliterässä A6 Allroadissa ihan käytännössä tarkoittaa?

No, käyttäjän kannalta sitä, että mallin käynnistysautomatiikka eli start-stop -järjestelmä kytkeytyy toimintaan hiukan aiempaa aiemmin ja auto myös rullaa maantiellä hybridien tapaan eli moottori hetkellisesti sammutettuna.

Ohjaamo on yhdistelmä konservatismia ja diginäyttöjä. Laatu tuntuu niin toiminnoissa kuin materiaaleissakin.

Kyseiset pienet muutokset ovat kuitenkin käyttäjälle niin huomaamattomia, että käytännössä Audi A6 MHEV tuntuu ihan vaan tavalliselta nykydieseliltä – mikä ei todellakaan ole tässä tapauksessa mikään miinus.

Pikemminkin hienostunut hybridöinti onkin suorastaan osoitus siitä, kuinka dieseltekniikalla on automaailmalle yhä vain uutta annettavaa.

Kevythybriditekniikan parhaaksi anniksi jääkin taloudellisuus, eli dieselmoottorisen A6:n kulutus on nyt ajotavasta riippuen pienentynyt jopa reilu puoli litraa sataa kilometriä kohden.

Eikä aivan vähäistä ole verotuksellisesti oleellisten päästögrammojenkaan tippuminen, ajetussa Audi A6 40 TDI MHEV -mallissa isolle maastofarkulle niinkin kiitettävään kuin 154 g/km lukemaan.

Parhaimmillaan A6-kevythybridi on yllätyksettömästi pitkän matkan ajossa, jossa mallin parhaat ominaisuudet kuten maantiekulutus, toimintamatka ja ilmajousitettu mukavuus korostuvat.

Koeajossa talous näkyi satasen keskinopeudella vajaan viiden litran keskikulutuksena, jota voi pitää tämän painoiselle lähes täyteen testikuormatulle nelivetoautolle kuten todettua todella hyvänä saavutuksena.

Takaistuimella on tilaa vaikka edustuskäyttöön asti. Allroadin maavara tekee sisäänmenosta helppoa.

Kaupunkiin saavuttaessa meno Audilla jatkui periaatteessa hyvinkin mukavana, mutta ison auton koko sekä neloskoneen hieman hidas kaasunvaste toivat ajoon eräänlaista pappamaisuutta.

Mielessä kävi, että pelkällä sähköllä kaupunkipainotteinen ajo sujuisi vielä paria astetta jouhevammin – siis tällaista hienoa nykydieseliäkin väännökkäämmin ja ilman vaihdelaatikon nykäisyviiveitä.

Itse mallista vielä sen verran, että vastaavaa tavallista A6-farmaria (Avantia) karkeasti noin kymppitonnin kalliimpi Allroad on yhä tutusti vaihtoehto kaupunkimaasturille.

Allroad-ajotilassa ilmajousitus kasvattaa korin maavaraa kolmella senttimetrillä. Huonoissa paikoissa auttavat myös neliveto ja alamäkihidastin.

Isoin osa Allroadin lisähinnasta selittyy vakiona olevalla ilmajousituksella, joka tuo mukanaan muun muassa isompien peräkärryjen kanssa varsin hyödyllisen korkeudensäädön sekä huimasti matkamukavuutta.

Maavaraa mallissa on lisäksi enimmillään lähes viisi senttimetriä enemmän kuin Audi A6 Avantissa. Käytettävissä on myös seitsemän eri ajotilaa, mukaan lukien (kevyeen) maastoon tarkoitetut allroad- ja offroad-tilat.

Aiemmin ajamaamme vastaavaan kuusisylinteriseen A6 45 TDI MHEV -malliin nähden kaksilitraisesta voi todeta, että Suomen teille ja rajoituksiin tämä alkaen-mallikin on ihan riittävä – eli jalkoihin ei tälläkään autolla jää.

Vaakasuuntainen kromilista korostaa A6:n leveyttä, eikä suinkaan ilman katetta. Tilaa on nimittäin tarjolla varsin hyvin myös auton sisäleveyden osalta.

Kaikkiaan Audin tapainen hienosti toteutettu kevythybriditekniikan ja dieselin yhdistelmä todistaa joka tapauksessa sen, että uusille isoille dieseleille on edelleenkin paikkansa, eivätkä sähköautot ole niitä ihan heti korvaamassa.

Iso uusi diesel-Audi tai vastaava muu tuote on esimerkiksi oikein omiaan hänelle, jonka perustarpeena on ajaa vaikkapa se moottorikelkkakärry perässä lähemmäs tuhannen kilometrin yhtämittaisia siivuja, ja piipahtaa matkalla ehkäpä vielä siellä huonosti auratun mökkitien päässäkin.

Eli tehtäviin, joihin vastaavan hintainen sähköauto ei ainakaan ihan vielä pysty.