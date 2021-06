Koeajossa Mitsubishin uusi pistokehybridi: Outlanderin tekniikkaa ja pari muuta valttikorttia

Koeajo: Mitsubishi Eclipse Crossin pistokehybridi painottaa taloudellisuutta.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV on aina nelivetoinen, ja se jakaa tekniikkansa ennestään tutun, suuremman Mitsubishi Outlander PHEV:n kanssa. Ajoakusto on sijoitettu auton lattiaan.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana Mitsubishin tulevaisuuden kurssi on ollut tuulinen. Vielä viime kesänä näytti siltä, että koko japanilaismerkki olisi poistumassa Euroopan markkinoilta, lähinnä vanhalla mantereella yhä kiristyvien päästömääräysten pakottamana.

Noin puoli vuotta sitten nämä suunnitelmat saivat kuitenkin huutia. Mitsubishi jatkaa kuin jatkaakin Euroopan markkinoilla, ja uutta verta tarjontaan tuo uusiksi pantu Eclipse Cross, joka on nyt pistokehybridi.

Uutuus jakaa tekniikkansa ennestään tutun, suuremman Mitsubishi Outlander PHEV:n kanssa. Eclipse Cross PHEV on poistuvaa versiota 14 senttiä pidempi ja aina nelivetoinen. Autossa on 13,8 kWh:n ajoakusto, ja pelkästään sähköllä se taittaa WLTP-standardoitua matkaa 45 kilometrin verran. Ahtamaton bensiinimoottori on 2,4-litrainen. Kokonaistehoa löytyy 185 hevosvoimaa.

Eclipse Cross PHEV tarjoaa kuljettajalle informatiivisesti yltäkylläisen ohjaamon, jossa viihtyy hyvin.

Näillä eväillä auton suorituskyky jää maltilliseksi, mutta myös kulutus on puristettu pieneksi. Eclipse Cross PHEV on suunniteltu taloudellisuus edellä, eikä sähkön tuomaa lisävoimaa ole ulosmitattu sporttisuuteen.

Pyöreitä päämittareita on miellyttävän helppo seurata.

Eclipse Cross PHEV ei kuitenkaan jää Mitsubishin lähiaikojen ainoaksi uutuudeksi, sillä Renault-Nissan-Mitsubishi-allianssin suunnitelmissa on edelleen laajentaa Mitsubishin tarjontaa Euroopassa. Parin vuoden sisällä Mitsubishille on tulossa lisää sähköistettyjä SUV-malleja, jotka valmistetaan Euroopassa. Käytännössä ne ovat eri volyymisegmentteihin osuvia Renault’n sisarmalleja Mitsubishin merkein ja muodoin höystettyinä. Eclipse Cross on siis auto, jolla japanilaismerkki luo Euroopan markkinoille vähitellen ihan uutta perustaa.

Kosketusnäyttö on vakiovaruste ja kooltaan kahdeksantuumainen. Peruutuskamera puuttuu vain alimmasta Inform-varustetasosta. Sen välittämä kuva on hieman suttuinen, mutta kyllä se asiansa ajaa.

Tiloiltaan pistokeladattava Eclipse Cross on hyvin samankaltainen kuin edeltäjänsä. Etutilat ovat riittävät, joskin sivusuunnassa hieman kapeahkot. Takanakin on muutoin kelpo oltavat, mutta ajoakuston sijoittelun myötä kohonnut lattiapinta muodostaa takapenkillä istuvan polvikulmasta poikkeuksellisen jyrkän. Jalkojen reisituki jää kaikilla muilla paitsi lapsilla lähes olemattomaksi. Tavaratila on hieman kasvanut, mutta hulppeaksi sitä ei voi vieläkään kutsua.

Liikkeelle Eclipse Crossilla lähdetään aina normitilanteissa sähköllä. Kiihtyvyys tuntuu hieman puhdittomalta, mutta tavallisiin perusajoihin vauhtia kyllä riittää.

Ohjaustuntuma on olemukseltaan osin etäinen, mutta samalla ennalta arvattavan ongelmaton ja leppoisa. Erityisesti kaupunkiajossa Eclipse Cross PHEV:n pyörittely on sujuvaa ja helppoa, kun sivistynyt sähkövoimalinja pääsee oikeuksiinsa.

Pistokeladattava Eclipse Cross on edeltäjäänsä peräti 14 senttiä pidempi, josta suurin osa on lisääntynyttä takaylitystä. Akseliväli on ennallaan. Autolla voi vetää maksimissaan 1 500 kilon jarrullista vaunua.

Ajotilan voi valita viidestä: eco, normal, snow, gravel ja tarmac. Esimerkiksi suomalaisittain tärkeät lumi- ja hiekkatieolosuhteet on siis huomioitu, mikä on vain hyvä asia. Mukautuva tasanopeussäädin osoittautui koeajolla melkeinpä ylivarovaiseksi, kun edessä ajava vaihtoi kaistaa pois edestä. Silloin auto jarrutteli turhankin pitkään.

Mitsubishi-uutuudelle mitatusta sähköisestä toimintamatkasta konkretisoitui koeajolla toistuvasti yli 40 kilometriä, mitä voi pitää hyvänä saavutuksena. Sähköajon lisäksi tällä autolla voi ajaa niin sarja- kuin rinnakkaishybridinä. Polttomoottori käynnistyy tarpeen mukaan tyypillisesti noin 60-70 km/h nopeudessa.

Takaistuimella on periaatteessa ihan mukavasti tilaa, mutta reisituki jää keskimittaisellakin helposti vajaaksi, koska polvet jäävät niin koukkuun.

Auton ajoakku ei koskaan tyhjene kokonaan, vaan polttomoottori käynnistyy aina sitä ennen, eli nelivetoisuus säilyy joka tilanteessa. Koeajolla bensaa paloi keskimäärin 4,9 litraa sadalla, kun sähköajoa oli 71 prosenttia ajoista. Latailu kannattaa.

Kulmien rypistelyä Eclipse Cross PHEV:ssä aiheutti sen jousitus, joka on säädetty sellaiseksi, että auton alusta tuntuu lähes aina rauhattomalta. Auto heiluu eri suuntiin kaikilla muilla paitsi silkinsileillä ajopinnoilla. Pidemmillä matkoilla tämä saattaa alkaa ärsyttää.

Tavaratila on kasvanut marginaalisesti, mutta tilaa ei ole sen mataluudesta johtuen vieläkään paljon, perusmuodossa vain 359 litraa.

Muutoin varsin kattavasta varustelusta jäi uupumaan nykyisin tärkeä älypuhelimen langaton lataus sekä kuljettajan istuimen sähkösäätöjen muistipaikat. No, kaikki eivät moisia kaipaa.

Suomessa maahantuoja odottaa Eclipse Cross PHEV:lle kohtalaista menestystä, vaikka kilpailu juuri tässä koko- ja hybridiryhmässä on suorastaan veristä. Pitkä viiden vuoden takuu, Outlander PHEV:ssa koeteltu voimalinja ja kohtuullisen hyvä 1 500 kilon vetopaino saattavat olla Mitsubishin valtteja kovassa kisassa.