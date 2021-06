Saako pysäköinnilleen asettaa itse lisää aikaa? Näin vastaa yksityistä edustava parkkipomo

Pysäköintifirman toimitusjohtaja perustaa vastauksensa lakiin.

– Autoilijoilla on hyvin yleinen käsitys, että pysäköinnin alkamisaikaa olisi sallittua muuttaa pysäköinnin aikana. Tämä on kuitenkin kiellettyä tieliikennelaissa. Säädökselle on hyvä syy, ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta huomauttaa.

– Jos ajatellaan vaikka paikkaa, jossa on esimerkiksi kahden tunnin pysäköintiaika parkkikiekolla, tavoitteena on, että muutkin pääsevät vuorollaan pysäköimään sinne ja hoitamaan asiansa. Tämä ei onnistu, jos samat autot vievät tilaa koko päivän, Metsäranta perustelee.

Jos pysäköinti on maksullista ja aikarajoitettua, pysäköintiaikaa voi kuitenkin usein jatkaa. Sekään ei silti muuta lain silmissä pysäköinnin varsinaista alkamisaikaa joka pysyy aina samana ja perustuu yksiselitteisesti pysäköidyn auton saapumisaikaan.

Metsärannan johtama ParkkiPate on valtakunnallisesti toimiva pysäköintiratkaisujen tuottaja, jonka palveluun kuuluvat maksullisen pysäköinnin operointi sekä yksityinen pysäköinninvalvonta.

Yrityksen asiakkaina on muun muassa hotelleja, sairaaloita, kauppakeskuksia sekä liikekiinteistöjä.