Miksi pyöräily- ja nyttemmin sähköpotkulautakulttuurimme on niin alkeellista? Miksi kännissä toikkarointi koetaan lähes kansalaisoikeudeksi, kysyy toimitusjohtaja Tero Kallio.

– Pyöräily kaupungissa on melko sukkela tapa taittaa matkaa. Se on epäilemättä myös ilmastoteko. Tämä ei kuitenkaan aseta spandex-pyöräilijää tai urbaania sähköpotkulautailijaa kanssaliikkujien yläpuolelle. Etenkään nyt, kun pyöräilijöiden määrä kasvaa ja sähköpyörien myötä nopeudet nousevat, Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio kirjoittaa Verkkouutisten julkaisemassa kolumnissa.

Kallion mukaan suomalainen pyöräilykulttuuri on saamassa yhä kaoottisempia piirteitä, minkä lisäksi esimerkiksi tankojuoppous on käytännössä yleisesti sallittua.

– Osa selityksestä löytyy lainsäädännöstä. Meillä nimittäin poliisi ei voi rangaista pelkästä päihtyneenä ajamisesta.

Ratkaisuksi ongelmiin Kallio esittää lainsäädäntöä, jonka nojalla kevyelle liikenteelle asetettaisiin promillerajat – sekä mahdollisesti myös rekisterikilpi- ja vakuutuspakko.

– Tätä (promillerajaa) on poliisikin vaatinut. Samalla on alennettava puuttumiskynnystä jalkakäytävällä ajamiseen ja puhallusratsiat on otettava viikonloppuiltaisin repertuaariin. Olisi myös harkittava sähköavusteisille pyörille pakollista rekisteröintiä ja liikennevakuuttamista, Kallio summaa.