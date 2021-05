Upouusi Kia Stinger GT koeajossa: Klassikon aineksia ja aitoa ajamisen iloa

Uusi Kia Stinger on sivistynyt GT, oikea Gran Turismo.

Kia Stinger on ollut muotoilutiimilleen lempilapsi. Ajo-ominaisuuksien vastaaminen ulkomuodon asettamiin odotuksiin on otettu vakavasti.

On autoja, jotka eivät erityisemmin herätä intohimoja, mutta hoitavat kyllä hommansa mukisematta. Sitten on autoja, jotka herättävät kyllä intohimoja, mutta jättävät arjessa huomattavasti parantamisen varaa.

Ja sitten on autoja kuten Kia Stinger. Se tarjoaa samalla kaksi maailmaa: intohimoista kumpuavaa muotoilua ja suorituskykyä, mutta myös arjessa toimivaa käytännöllisyyttä, ainakin tiettyyn rajaan saakka.

Tällainen kahden maailman todellisuus saattaa hämmentää autonostajia, mutta juuri siihen Stinger on alun perin luotu. Se on auto, jolla Kia on halunnut hätkähdyttää. Stinger ei varsinaisesti astu kalliimpien premium-merkkien hätäisimpien mallien varpaille, mutta muistuttaa, että kyllä Kiallakin haluttaessa osataan ajettavuudeltaan tiukkoja kulkineita valmistaa. Pientä hermopeliä valmistajien kesken.

Ohjaamoa on nykyaikaistettu.

Kojelaudan ”bullseye”-ilmasuulakkeet ovat muotoilullisesti koeteltu idea yli viiden vuosikymmenen takaa. Ohjaamossa on ilahduttava määrä fyysisiä painikkeita, eikä kaikkea tarvitse hakea kosketusnäytön kautta.

Stingerillä alkaa olla ikää nyt nelisen vuotta, joten on ollut aika tehdä autolle kevyt päivitys. Samalla malliversiovalikoimaa on rukattu huomattavasti: pienempi turbobensiini ja dieselversio saavat jäädä historiaan, joten jäljelle jää vain kovin ydin, eli 366-heppainen ja nelivetoinen GT, Gran Turismo. Sataseen sillä ehditään 5,4 sekunnissa ja huippunopeus on 270 km/h – kyseessä on siis ihan ehta urheiluauto.

Mutta, mutta. Kun tämän Kian hankintahinta on lähes 75 000 euroa, on selvää, että ostajakunta harvenee kuin lepikko aukkohakkuussa. Kuten aina, vauhti maksaa, ja kyse on vain siitä, kuinka paljon nopeuteen tahtoo sijoittaa. Koeajoautossa on pelkkää autoveroakin noin 27 500 euroa ja arvonlisäveroa noin 9 200 euroa, eli pelkkiä veroja yhteensä noin 36 700 euroa – lähes puolet koko auton hinnasta.

Auton alun perin muotoiluguru Peter Schreyerin ja Gregory Guillaumen luomiin kuoriin ei ole suuria muutoksia tarvinnut tehdä. Kyse on lähinnä kosmetiikasta, esimerkiksi takavalot on pantu hivenen uudistettuihin kuosiin.

Näin onkin ehkä hyvä, sillä Stinger GT on perustaltaan varsin tasapainoinen luomus, jonka hienous paljastuu ehkä parhaiten auton profiilia tarkasteltaessa. Mittasuhteet ovat tasapainossa, ja etenkin sulavalinjaisen perän estetiikka jaksaa miellyttää silmää pitkään. Pakoputkien kaksoisulostulot molemmin puolin perää ovat GT:n vakioherkkuja.

Takaistuin on muotoilu kahdelle. Jalkatiloja ei ole liiaksi, jos edessä ollaan herroiksi.

Sisällä on tapahtunut hieman enemmän, kun oviverhoiluja, kojelautaa, kosketusnäyttöä, ohjauspyörää ja keskikonsolia on ehostettu fiinimmiksi. Kokonaisuutena Kian vauhtivaunun ensimmäinen etsikkoaika on silti viety läpi maltilla.

Mittariston ympäristöä on viilattu fiinimmäksi.

Istuinpaikkoja GT:ssä on viisi. Matalaan autoon laskeudutaan, mikä saattaa kankeapolvisille olla harmillinen juttu. Edessä tilaa on hyvin, ja kuljettaja saa nauttia niin erinomaisen hyvin säätyvästä ohjauspyörästä kuin ajoergonomiastakin.

Stingerin profiili on pitkine akseliväleineen kaunista katseltavaa. Hartialinjan painotuksesta voi nousta mieleen Maseratin ajaton Quattroporte.

Takaistuimella tulee aikuisella kuitenkin nopeasti jalkojen osalta ahdasta, jos edessä istuu keskimittaista pidempi henkilö. Keskipaikkaa ei oikeastaan ole.

Stinger GT:ssä on viisi ajotilaa: smart, eco, comfort, sport sekä sport+, joista viimeisessä ajonvakautusjärjestelmän saa kokonaan pois päältä.

Ajotilat vaikuttavat monien seikkojen ohessa myös iskunvaimentimien toimintaan, joten tilojen valinnoilla voi vaikuttaa myös matkustusmukavuuteen.

Asetuksissa on muutoinkin selkeähköt, havaittavat erot. Auto on nelivetoisenakin takavetopainotteinen, mikä elähdyttää inspiroitunutta kuljettajaa. Kaupunkipyörittelyssä auto tuntuu hieman kankealta, koska kääntöympyrä on isohko.

Kookas kattoikkuna ei ole vakiovaruste, vaan siitä pitää maksaa lähes 1 600 euroa ekstraa.

Stinger GT:n ohjaustuntuma on moitteeton ja palautus notkea, ja alusta toimii tasapainoisen joustavasti, jopa myötäilevä. Stinger sallii kuljettajalle haluttaessa yliohjautumisen leikillisyyden – jopa kevyen driftauksen tuhoamatta renkaita – ilman tunnetta hallittavuuden menettämisestä. Tämä ominaisuus luo harmoniaa auton ja kuljettajan väliseen yhteispeliin, tuoden samalla hymyn kuljettajan huulille. Ajamisessa on aitoa iloa, johon ei tarvita veren maku suussa riuhtomista.

On hyvin paljon mahdollista, että Stinger GT:stä muodostuu Euroopassa ensimmäinen aidoksi klassikoksi luokiteltava Kia.

Tavaratila on kooltaan kohtuullinen.