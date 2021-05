Hyundai i20 N on todellinen ”hot hatch” – ratatestissä myös entistä nopeampi i30 N

Hyundain N-osaston uudet tehomallit ovat vauhdikkaissa mutkissa kuin kotonaan.

Vantaan Vauhtikeskuksen sateen kastelema asvaltti kiiltelee pahaenteisesti. Ilman lämpötila on 9 astetta, luvassa on vettä 5,9 millimetriä ja puuskittaista tuulta, mutta keskimäärin vain 12 metriä sekunnissa. Lenkkarit valmiiksi uitettu, sukat sen mukaiset. Kohta pitäisi liukastella tehokkaalla autolla mutkaisella radalla. Ei aivan ihannetila keskinkertaista paremmalle autoilijalle, jollaisia me kaikki olemme.

Kilpa-autoilija Riku Tahko komentaa toimittajista koostuvan joukon uudenkarheisiin Hyundai i20 N- ja i30 N-autoihin. Kypärä päähän ja sovittelu i20:n kuskin penkille. Kun selkänojaa kaataa pari astetta, niin yksiosaisen sporttipenkin niskatuki ei ole kypärän tiellä. Uutuusmallin kuusivaihteiseen manuaalilaatikkoon ykkösen kautta kakkonen silmään ja lipuminen radalle.

Empiminen toisessa mutkassa aiheuttaa sen, että edellä ajava katoaa horisonttiin tai ainakin seuraavan mutkan taakse. i20 N kiihtyy 6,7 sekunnissa sadan kilometrin tuntivauhtiin. Vantaan radan lyhyt suora ei estä satasen rikkoontumista.

i20 N:stä löytyy myös Launch Control -järjestelmä, jolla pääsee nopeimmin liikkeelle.

Mekaaninen tasauspyörästön lukko tuo mutkissa lisätehoa ulkorenkaalle.

Sataan tuntikilometriin 120 N kiihtyy 6,7 sekunnissa. Hiukan suurempi i30 N on entistä nopeampi, joten kello pysähtyy satasen kohdalla 5,4 sekunnissa.

Seuraavasta mutkasta poistuttaessa väärän ajolinjan, jarrutuksen ja kiihdytyksen yhteisvaikutuksena perä on lähteä irti, mutta ajonvakautus toimii millisekunnissa, eikä kuljettaja löydä itseään soran seasta vaan on matkalla kohti seuraavaa nöyryytystä.

Performance Blue on N-osaston tunnusväri.

Sellaiseen on kuitenkin vaikea sortua, kiitos rata-ajoon istuvan auton. Tasauspyörästön lukko on hyvin anteeksi antava: pienellä maavaralla ja optimoiduilla renkailla siunattu i20 N liimautuu radan pintaan, eivätkä perän heilahdukset kasva pyörähdyksiksi.

Automaattista välikaasua: i20 N:n ohjauspyörässä punainen nappi aktivoi Rev Matching -komennon.

Radalla johtoautoa ajavan Tahkon kilpa-auto rallin SM-sarjan SM1-luokassa pohjautuu edelliseen i20-korimalliin. Uuteen korimalliin perustuvan kilpurin Tahko saa myöhemmin tänä vuonna.

Luulisi oikean kilpa-ajon sujuvan, sillä uuden mallin koriylitykset ovat hyvin lyhyet. Kun pyörät ovat auton kulmissa, enteet vakaalle ajettavuudelle ovat hyvät. Uuden mallin jarrujärjestelmä ja manuaalilaatikko on päivitetty.

Huipputehot löytyvät viisarin löytäessä noin kello kolmen.

Ohjauspyörästä löytyy punainen Rev Matching -nappi, jota painamalla moottori löytää parhaan mahdollisen käyntinopeuden pienempää pykälää haettaessa. Kuinka paljon vaihtaminen sujuvoittuu automaattisen välikaasun avulla? Sitä on vaikea arvioida, kun ei tapella kymmenesosasekunneista, mutta eivät insinöörit näitä huvikseen keksi.

Nelisylinterisen bensiinimoottorin 204 hevosvoimaa ja 275 newtonmetrin huippuvääntö tuntuvat lyhyen ratakokemuksen perusteella 1 190 kiloa painavalle autolle soveliailta lukemilta.

Elinkaaripäivityksessä käynyt hiukan isompi i30 N tuntuu hyvinkin erilaiselta, ei pelkästään kahdeksanvaihteisen kaksoiskytkinautomaattinsa vaan myös entistä kiivaamman kiihtyvyytensä (5,4 sekuntia 0-100 km/h) ansiosta.

Sisätiloiltaan i30 N on perhekoon auto, joka on Suomessa tarjolla vain Performance Pack -versiona ja aiemmasta poiketen ainoastaan automaattilaatikolla.

Lukuisten sähköautojulkistusten tilkkeinä tällaiset tehokkaat bensiiniturbot ovat (vertauksen ontuvuudesta huolimatta) raikkaita tuulahduksia maailmasta, jonka monet haluaisivat jo haudata.

Sukunäköä löytyy: i30 N ja i20 N.

i20 N:n alusta ei ole säädettävissä toisin kuin i30 N:ssä. Millaista Hyundain i20 N:llä on ajaa liikenteen seassa, siihen Ilta-Sanomat palaa lähiviikkoina.

Videon kuvaaja Petteri Kari, editointi Lauri Silvander.