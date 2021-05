Nämä liikennehankkeet saavat nyt rahaa – Traficomin määrärahoihin viiden miljoonan korotus

Kaarinan ja Paraisten välissä sijaitseva Kirjalansalmen silta on tullut elinkaarensa päähän. Silta ja sillä kulkeva Saaristotie on ainoa tieyhteys noin 15 300 Paraisilla asuvalle, tuhansille mökkiläisille ja Paraisten noin 1 300 yritykselle. Siltayhteyden varassa on myös Paraisilla toimiva teollisuus.