Kuinka kallista on uuden neli­vetoisen urheiluauton huoltaminen? IS selvitti – tässä tulos

Onko uuden urheiluauton huoltaminen erityisen kallista? Ilta-Sanomat selvitti asiaa tutustuttuaan uuteen nelivetoiseen Kia Stinger 3.3 T-GDI GT AWD -malliin.

Kia Stinger 3.3 T-GDI GT AWD:n keulalla on 3,3-litrainen tuplaturbomoottori.

Ilta-Sanomien koeajossa on parhaillaan kevyen ulkonäkö- ja sisustuspäivityksen saanut Kia Stinger GT AWD.

Auto on jatkossa aina nelivetoinen, ja saatavana on vain 3,3-litrainen, kaksin turboin ahdettu V6-moottori sekä kahdeksanportainen automaatti – eli näillä eväin ihan aito GT.

Voimalinja tuottaa 366 hevosvoimaa ja 510 newtonmetriä vääntöä. Sataseen ehditään 5,4 sekunnissa ja auton huippunopeus on 270 km/h. Kyseessä on siten ihan oikeutetusti määriteltynä nykyaikainen urheiluauto.

Lue Ilta-Sanomien paperiversiosta 28.5. 2021 uuden Stingerin koeajoraportti.

Lähes 75 000 euron hankintahinta rajaa varmasti jo valmiiksi ostajakuntaa (autossa on pelkkää autoveroa noin 27 500 euroa ja arvonlisäveroakin noin 9 200 euroa, eli pelkkiä veroja yhteensä noin 36 700 euroa), mutta kuinka paljon tällaisen uuden ylläpito maksaisi ensimmäisten vuosien varrella, kun takuu on vielä voimassa?

Kian seitsemän vuoden tai 150 000 kilometrin takuu luonnollisesti vaatii, että huolto-ohjelmaa noudatetaan tinkimättömästi. Takuuhuoltoja ei kuitenkaan tarvitse tehdä ns. merkkihuollossa, vaan riittää, että huollot on suoritettu asianmukaisesti asiansa osaavassa huoltokorjaamossa. Ihan missä tahansa nyrkkipajassa ei nykyaikaisten autojen takuuehtojen mukainen huollattaminen kuitenkaan onnistu, olipa merkki sitten mikä tahansa.

Uudessa Kia Stinger GT:ssä on nykymittapuin harvinaisen tiheä huolto-ohjelma, jossa autoa huolletaan joka vuosi tai 10 000 kilometrin välein. Toisaalta Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa ja urheiluautolle myös moottorin korkean viritysasteen vuoksi on järkevää, ettei huollon kilometrirajaa kasvateta liian pitkäksi. Kun huolto suoritetaan siis vähintään kerran vuodessa, on oletettavaa, että kulujakin syntyy.

Kysyimme Kian merkkihuollosta takuuaikaisten huoltojen eli kuuden ensimmäisen vuoden tai ensimmäisten 60 000 kilometrin ajanjaksolle osuvien huoltojen hinnat. Oletusarvona on, ettei kilometrejä syntyisi enempää kuin tuo 10 000 vuodessa – paljon ajavalle tilanne on tietenkin sitten erilainen, eli kyseiset kulut syntyvät nopeammin.