Näin liikenne­ministeri vastasi autoilun kustannusten kipurajasta kysyneelle Moottorille – ”Vastaus on tulorekisteri”

Ministerin mukaan liikenteen suuri päästöpohjainen veroremontti voi mennä läpi, mikäli muutos koetaan oikeudenmukaiseksi.

Autoliiton äänenkannattaja Moottori kysyi liikenneministeri Timo Harakalta (sd) muun muassa sitä, mitä ministeri haluaa sanoa niille suomalaisille kotitalouksille, jotka ovat sitä mieltä, että autoilun kustannukset ovat jo nyt kipurajalla.

– Nyt ollaan tilanteessa, jossa hallitus Suomessa ensimmäistä kertaa harkitsee pienituloisimpien, autoa välttämättä tarvitsevien ihmisten autoilukulujen kompensaatioita, Harakka kommentoi kysymystä Moottorille.

Moottorin esittämään jatkokysymykseen siitä, ”kuinka on mahdollista arvioida, kuka saisi autoilukuluihinsa rahallisia palautuksia eli kompensaatiota, keihin autoilijoihin raja vedetään”, ministeri jatkoi näin:

– Vastaus on tulorekisteri, josta autoilevat perhekunnat ovat hahmotettavissa. Se on sitten poliittinen päätös, missä määrin oikeudenmukainen kompensaatio voidaan toteuttaa. Se on ihan selvää, että muutosta ei voi tapahtua, ellei muutosta koeta oikeudenmukaiseksi.

Kuinka suuri ja laaja tämän oikeudenmukaisuuden kokemuksen pitäisi olla, ministeri ei Moottorin haastattelussa kuitenkaan selventänyt.