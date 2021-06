Simo Veharanta on myynyt tuhansia autoja, joista 30 Teemu Selänteelle ja yhden Jerry Seinfeldille – ”Hinta saattaa kolminkertaistua hyvän ja täydellisen välillä”

Kaliforniassa asuva Simo Veharanta on rikastunut autojen myynnillä ja entisöinnillä. Hänen asiakkaitaan ovat niin Teemu Selänne kuin Jerry Seinfeld.

Simo Veharanta on rakentanut kopion Porsche 911 RSR:stä, joka voitti Targa Florio -kestävyyskilpailun 1973. Kopion pohjana oli vuosimallin 1979 Porsche 911 3.0 SC. Se on varustettu nykyaikaisella tekniikalla.

Los Angeles

Simo Veharanta lensi 1987 vastavalmistuneena autoinsinöörinä Detroitiin ja kävi työhaastattelussa sekä Chryslerin, Fordin että General Motorsin tehtailla.

– Kaikki sanoivat, että voit aloittaa huomenna duunit. Autotehtailla oli ongelmana se, että viisi prosenttia niiden insinööreistä on ihan oikeasti autoihmisiä, jotka elävät ja hengittävät autoja. muut ovat vain sellaisia, että he tarvitsevat työtä, Veharanta sanoo.

Veharannalla oli kaksi intohimoa: autot ja Amerikka. Lappeenrannassa kasvanut mies oli viettänyt vuoden vaihto-oppilaana Kaliforniassa ja tehnyt toisen putkitöitä setänsä omistamassa yrityksessä Detroitissa. Sen jälkeen hän suoritti insinöörintutkinnon Kalifornian valtionyliopistossa.

Veharanta meni työhaastatteluiden jälkeen yöksi sukulaisilleen. Hän soitti vaimolleen Kaliforniaan ja kertoi että oli löytänyt sekä työpaikan että upean asunnon.

– Päätin että soitan aamulla Chryslerille ja kerron ottavani duunin, Veharanta muistelee.

– Se oli marraskuussa, ja sinä yönä tuli 13 tuumaa lunta. Kesti 30 minuuttia lapioida tie ulos autotallista. Mä soitin kaikille niille takaisin ja sanoin, että jos teillä on Kaliforniassa duuni, mä otan sen, muuten bye bye. Se jäi siihen.

Detroitin säähistoriasta ei löydy aivan 33 senttimetrin lumisateita, mutta tarina on hyvä ja se kertoo Veharannan, 60, luonteesta. Hän on antanut intohimon ohjata valintojaan. Sen ansiosta hänen amerikkalainen unelmansa on toteutunut.

Kaliforniassa Veharanta oli jo opiskeluaikanaan keksinyt kiinnostavan tavan ansaita rahaa. Hän myi Eurooppaan klassikkoautoja, joiden kysyntä maailmalla räjähti.

– Olisinkohan lähettänyt 4 000 autoa Eurooppaan siinä 1984–90, Veharanta arvioi.

Veharanta ja muut jälleenmyyjät odottivat joka torstai aamukuudelta lehtipainon ulkopuolella, kun paikallinen ”keltainen pörssi” eli Recycler ilmestyi. Sitten alkoi soittorumba.

– Ostin joskus 13 autoa päivässä, ja seuraavana aamuna ne oli kaikki myyty. Se oli ihan hullua. Markkinat olivat järjettömiä.

Autoista moni oli amerikanrautoja, mutta joukossa oli myös esimerkiksi Ferrareita ja Lamborghineja. Kalifornian kuiva ja lämmin ilmasto oli pitänyt ne paljon paremmassa kunnossa kuin Euroopassa.

– Etu on se, että Kaliforniassa autot ovat ruosteettomia. Ostin vuosimallin 62 Cadillaceja, jotka näyttivät siltä, että ne olivat juuri tullut diileriltä. Eivätkä ne maksaneet mitään.

Simo Veharanta entisöi autoja pajallaan, joka sijaitsee hänen kotonaan Kalifornian La Vernessä.

Klassikkoautojen kysyntä maailmalla on sittemmin hiipunut, mutta Veharanta jatkaa edelleen niiden vientiä pienimuotoisesti.

Veharanta on myös hankkinut ja entisöinyt autoja useille suomalaisille NHL-jääkiekkoilijalle. Kaliforniassa pitkään pelanneet Jari Kurri ja Teemu Selänne ovat hänen läheisiä ystäviään.

– Teemulle tehtiin ainakin 30 autoa kaiken kaikkiaan, ehkä enemmänkin. Laskut on mennyt sekaisin kauan sitten jo, Veharanta sanoo.

– Paljon entisöitiin, paljon hankittiin hänelle klassikoita ja urheiluautoja. Olen myynyt Teemulle lähes kaikki hänen autonsa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Veharannan lapset Laura ja Heikki saivat lätkäkipinän isänsä ystäviltä. Molemmat ovat pelanneet jääkiekkoa Yhdysvaltain yliopistosarjoissa, ja Laura on rullalätkän moninkertainen maailmanmestari.

Nykyisin Veharannan pääbisnes on varaosien myynti. Hänen yrityksensä ostaa konkurssin menneiden autokauppojen osavarastoja ja myy osia edelleen verkossa.

– Meillä on nyt noin miljoona osaa varastossa, Veharanta sanoo.

Veharannan intohimo on vanhojen autojen entisöinti. Sen hän aloitti jo opiskeluaikoinaan.

– Melkein tekisin sitä, vaikka kukaan ei maksaisi mitään siitä.

Veharanta ja hänen neljä työntekijäänsä keskittyvät erityisesti vanhoihin Porscheihin. He paiskivat hommia Veharannan kotipihassa olevassa autotallissa La Vernen kaupungissa 50 kilometriä Los Angelesin keskustasta sisämaahan.

Tällä hetkellä työn alla

Veharannan ryhmä hallitsee kaiken tekniikasta verhoiluun. He tekevät myös kustomoituja autoja, joissa vanhoihin kuoriin upotetaan viimeisintä huutoa oleva tekniikka.

Kaliforniassa viranomaiset eivät kustomointia rajoita.

– Täällä ei ole minkäänlaista katsastusta. Mä voin laittaa vaikka 2 000 hevosvoimaa siihen, kukaan ei kiellä mua.

Vuoden 1975 jälkeen valmistettuja autoja koskevat kuitenkin päästörajoitukset.

– Jos auto on vuosimallia 75 tai vanhempi, siihen voi laittaa vaikka suihkumoottorin, ja ketään ei kiinnosta. Jos se on 76 tai uudempi, sen pitää täyttää tiettyjä normeja.

Veharanta pyrkii työssään täydellisyyteen. Se tarkoittaa, että yhteen autoon käytettyjä työtunteja ei lasketa.

– 2 000 ei riitä. Voi olla 4 000. En edes halua tietää, hän sanoo.

Kalleimmat Veharannan pajalta tulevat autot maksavat puoli miljoonaa euroa, kaksi kertaa enemmän kuin kalleimmat uudet Porschet.

– Suomessa ei pystyisi millään tekemään tätä. Kun antaisit tällaisen hintalapun, ne alkaisivat nauraa. Amerikassa on ihmisiä, jotka ovat valmiita maksamaan siitä, että jälki on aivan täydellistä, Veharanta sanoo.

– Hinta saattaa kolminkertaistua hyvän ja täydellisen välillä.

Teemu Selänne on ostanut Veharannalta yli 30 autoa. Kuva vuodelta 2010.

Huhtikuun lopussa Veharannan tallissa vieraili yksi täydellisyyden tavoittelija. Koomikko Jerry Seinfeldin omaisuudeksi arvioidaan lähes miljardi euroa, ja hän on käyttänyt siitä ison siivun valtavaan autokokoelmaansa.

Seinfeld osti vuosimallin 1973 Porsche 911 E:n, jonka Veharanta oli hiljattain hankkinut.

– Se oli Hollywoodissa alkuperäisen omistajan tallissa. Hän parkkeerasi sen sinne 1981 ja laittoi kolme peittoa päälle. Se oli viimeksi rekisterissä ja ulkona siitä tallista vuonna 1981. Nyt 40 vuotta myöhemmin saatiin ostaa se.

Jerry Seinfeld osti Simo Veharannalta vuosimallin 1973 Porsche 911:n.

Veharannan mukaan auton matkamittarissa oli vain 11 600 mailia eli alle 20 000 kilometriä. Veharanta laittoi auton myyntiin, ja Seinfeldille autoja ostava Sam Cabiglio huomasi ilmoituksen.

– Hän soitti eikä uskonut, että se voi olla totta. Hän tuli katsomaan autoa, ja me teimme diilin siitä. Hän pyysi, että teemme sille tiettyjä asioita. Kävimme auton läpi kahden viikon aikana niin, että se oli kuin uusi.

Tavoistaan poiketen Seinfeld tuli noutamaan auton henkilökohtaisesti. New Yorkissa asuva koomikko oli Los Angelesissa käsikirjoittamassa uutta elokuvaa. Samalla hän kiinnostui Veharannan muistakin projekteista.

Syntymässä voi olla uusi asiakassuhde. Seinfeld on tunnettu pikkutarkkuudestaan. Se sopii Veharannalle.

– En halua montaa ostajaa. Haluan vain ne, jotka haluavat parhaat yksilöt. Entisöijiä on paljon, mutta suurin osa tekee tosi kivoja. Se on eri juttu, ja niillä on eri ostajat.

