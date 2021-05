Onko jälkikasvusi käytössä kovaa kulkeva koppimönkijä? Liikenneturva peräänkuuluttaa vanhempien vastuuta

Traktorimönkijät ja niistä etenkin hytilliset eli niin sanotut koppimönkijät ovat viime vuosina yleistyneet nuorten kulkuneuvoina.

Liikenneturva muistuttaa, että niin nuorten kuin heidän huoltajiensa on hyvä olla selvillä ajoneuvon erityispiirteistä.

– Osaa traktorimönkijöistä saa nykyisen lainsäädännön nojalla ajaa traktorikortilla, johon riittää pelkkä teoriakoe. Joihinkin malleihin vaaditaan kuitenkin myös ajokoetta edellyttävä AM121-luokan ajokortti. Nuoria viehättää traktorimönkijöissä myös ajonopeus, sillä isolla osalla malleista saa ajaa kuuttakymppiä. Koppimönkkäreissä saa vielä kätevästi kaverin mukaan kyytiin, selvittää Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.

Traktorimönkijä voi olla vaihtoehto mopoautolle esimerkiksi suuremman maksiminopeuden tai paremman saatavuuden takia. Mopoautoa ja esimerkiksi juuri koppimönkijää ei kuitenkaan voi suoraan verrata turvallisuusnäkökulmasta toisiinsa.

– Koppimönkkäri voi olla rungoltaan vahvempi kuin mopoauto, mutta korirakenteeltaan se on useimmiten avonaisempi. Lisäksi mahdollinen korkeampi nopeus sekä se, onko ajoneuvossa esimerkiksi ABS-jarruja, vaikuttaa asiaan. Turvallisuusnäkökulmasta ei siis kannata valita jompaakumpaa, vaan muut syyt painottuvat, tiivistää Elovaara.

Traktorimönkijät ovat siis ensimmäisiä ajoneuvoja, joilla 15-vuotias saa laillisesti ajaa tieliikenteessä 60 km/h. Näin korkea nopeus on riski etenkin taajama-alueita ajatellen, kun ajoneuvon ohjaimissa on usein nuori joka vasta harjoittelee turvallisten valintojen tekemistä ja muiden huomioon ottamista liikenteessä.

– Koppimönkijälläkin liikuttaessa turvallisuuden kannalta tärkeintä on, että käytetään asianmukaisia turvavarusteita, kuljetaan liikennesääntöjen mukaan eikä matkustamossa ole ylimääräisiä ihmisiä. Mönkijät ovat myös herkkiä kaatumaan, joten rauhallinen ja ennakoiva ajotapa on erittäin tärkeää, Elovaara muistuttaa.

Hytillisistä mönkijöistä kaupunkiliikenteessä on vasta melko vähän kokemusta. Liikenneturva on esimerkiksi testannut erilaisia traktorimönkijämalleja, eivätkä kaikki menopelit ole olleet tuttuja edes liikenneturvallisuusalan ammattilaisille.

Traktorimönkijöiden onnettomuuksien määrä on kuitenkin nousussa niiden suosion kasvamisen myötä, esimerkiksi vuonna 2018 traktorimönkijä oli osallisena noin 250 onnettomuudessa.

– Huoltajan on hyvä olla kiinnostunut nuoren liikkumisesta. Tärkeintä on, että tarjoaa nuorelle mahdollisuuksia keskustella ja pohtia eteen tulevia pulmatilanteita. Nuoren kuskin haasteet ovat pääpiirteittäin samoja ajoneuvosta riippumatta. Varsinkin sopivat tilannenopeudet, puhelimen käyttäminen liikenteessä, kavereiden yllytys ja päihteet ovat teemoja, joista on hyvä keskustella jokaisen nuoren kuljettajan kanssa, Elovaara sanoo.