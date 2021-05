Nämä asiat taksia käyttävien pitäisi tietää 1. syyskuuta alkaen

Taksivalon pakollisuus tuli voimaan 1. toukokuuta, mutta se ei ole ainoa muutos taksiliikenteessä.

Syyskuun 1. päivästä alkaen virallisesti hyväksytty taksamittari on oltava jokaisessa taksissa, joka ei käytä pelkästään kiinteitä, ennalta sovittuja hintoja.

Taksimatkat voi jatkossa hinnoitella kahdella tapaa: hinta voi määräytyä ajan ja matkan mukaan tai vaihtoehtoisesti hinta on ennalta sovittu kiinteä hinta.

Jos hinnoittelu perustuu ajan ja matkan mittaamiseen, on taksissa oltava taksamittari. Ajan ja matkan perusteella hinnoiteltaessa voidaan käyttää myös lähtömaksua, avustamislisää ynnä muita vastaavia ennalta ilmoitettuja lisämaksuja. Nämä kaikki on kuitenkin aina kirjattava taksamittariin.

Ennen taksimatkan alkamista on kuluttajalle annettava tieto taksimatkan hinnasta. Jos ennalta ei voida antaa tarkkaa kokonaishintaa, on kerrottava yksinkertaisella tavalla hinnan määräytymisen perusteet. Hintatiedot on oltava helposti havaittavissa ennen matkan alkamista.

Jos matkasta ei sovita kiinteää kokonaishintaa, kuluttajan pitää saada helposti havaittavissa olevan esimerkkimatkan hinta.

Taksimatkan saa aina maksaa käteisellä ja yleisimmillä maksu- ja luottokorteilla, ellei etukäteen ole muuta ilmoitettu. Jos taksissa vaaditaan ainoastaan käteismaksua, kuluttajan on syytä harkita kannattaako kyseistä palvelua käyttää, Taksiliitto muistuttaa.

Kuluttajan pitää saada aina kuitti taksimatkastaan. Kuitissa on oltava tiedot palveluntuottajasta, y-tunnus, tiedot peritystä maksusta, kuitin numero, päivämäärä sekä tiedot arvonlisäverosta.

Jokaisessa taksissa on oltava näkyvillä luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi. Jokaisessa taksissa on myös oltava mukana liikennelupa tai sen jäljennös.

Taksivalon saa poistaa vain, jos kyseessä on yritys- tai edustusajo, jossa taksivalon käyttövelvollisuudesta poikkeamista on etukäteen sopimuksella sovittu. Sopimus tai sen jäljennös on oltava mukana taksissa.

Vuonna 2018 voimaan astunut laki vapautti taksiliikennettä. Muutoksesta seurasi koko joukko ongelmia, joita nyt lääkitään taksisääntelyn korjaussarjalla.

Taksiliikenneluvan uusia vaatimuksia ovat yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen kautta saavutettava taksiliikenteen ammatillinen pätevyys sekä yritys- ja yhteisötunnusta koskeva vaatimus.

Taksinkuljettajan koe uudistui 1. toukokuuta 2021. Uudistuksen yhteydessä koe laajenie ja kokeen rakenne muuttui. Lisäksi vilpillisen toiminnan määritelmää kokeessa on tarkennettiin. Taksinkuljettajille on tarjolla nyt myös vapaaehtoista erityisryhmien kuljettajakoulutusta.

Tämän uutisen pääkuvan kohdalla aukeava video kuvattiin 2016, kun liikenneministeri Anne Berner (kesk.) oli ehdottanut taksiliikenteen säännöstelyn purkamista.