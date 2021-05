Jos Tesla on kytkenyt akkukennojansa menestyksekkäästi rinnan, niin miksi kaikki autonvalmistajat eivät tee samoin?

Keksijä Daniel Salonen sanoo, että sähköautoa ei saada toimimaan li-ion-akuilla, jotka olisivat kytketty pelkästään rinnan.

– Rinnan kytketyillä litium-ioni-akkukennoilla nimellisjännite on aina 3,2–3,7 volttia, eikä sillä saada pyörimään oikein mitään. Yleensä kennot kytketään sarjaan niin, että saadaan jännitettä nostettua halutulle tasolle. Teslan jokainen kenno on kytketty rinnan usean kymmenen kennon kanssa, jolloin niistä on muodostunut sähköteknisesti yksi kenno. Nämä kennot on sitten liitetty sarjaan jännitteen nostamiseksi. Vahvuutena on siis suuri rinnankytkettyjen kennojen määrä.

Salonen halusi tietää, mitä tarkasti ottaen tapahtuu, kun kennoja kytketään rinnan. Valmista vastausta ei löytynyt kirjallisuudesta.

– Törmäsimme erilaisiin vastaväitteisiin, joiden tavallinen sisältö oli se, että rinnan kytkettyinä akut toimivat korkeintaan hyvin lyhyen ajan, minkä jälkeen tulee ongelmia, Salonen kertoo Ilta-Sanomille.

Keksijä alkoi tutkia akkukennojen rinnankytkennän teoriaa ensin taulukkolaskentaohjelmalla ja sen jälkeen käytännön kokeilla.

Salosen mukaan rinnankytkentää tutkittaessa oli tavallisesti tarkasteltu vain hetkellistä tilannetta, mutta ratkaisevaa oli, että alkutilanteessa havaitut kennojen väliset erot pyrkivät rinnankytkennässä tasaantumaan luontaisesti.

Rinnan kytketyt sarjavalmisteiset akkukennot toimivat hienosti myös Salosen L7 Drive -yhtiön valmistaman laitteen virtalähteenä.

Salosen ratkaisu sai vielä vahvistuksen VTT:n tekemissä mittauksissa, jotka osoittivat, että kennojen rinnan kytkemisellä oli hyvin selviä etuja verrattuna sarjaan kytkemiseen.

Myös VTT:n suorittama akkujen elinkaaritesti osoitti, että rinnan kytketyt kennot ovat luonnollisessa tasapainossa, ja niiden lämpötila pysyy erittäin kohtuullisissa rajoissa.

Rinnan kytketyt akkukennot pysyvät myös tasapainossa ilman kallista ja monimutkaista akunhallintajärjestelmää, kun taas sarjaan kytkettäessä kennojen väliset erot eivät korjaannu, vaan kertaantuvat ajan kuluessa.

Järjestelmän varmatoimisuuden havaitsi myös 5G-tukiasemia valmistava Nokia, joka valitsi L7 Drive -yhtiön laitteiston testitukiasemien varavoimalähteeksi.