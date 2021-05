Voittaako vety pistokkeella ladatun sähkön? Asiantuntija latasi SATL.n haastattelussa selväsanaisen ennustuksen

Vety vai töpselisähkö? Kumpikin on tulevaisuutta autoilussa, mutta toinen voittaa, asiantuntija uskoo.

Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) kysyi Ajan vaikuttaja -juttusarjassaan autoilun tulevaisuudesta Vesa Linja-aholta, 39, joka tunnetaan Suomessa pioneerityöstään sähköautoilun parissa.

Linja-aho uskoo, että viiden vuoden päästä yli puolet myydyistä autoista on jo töpseliautoja ja niistä merkittävä osa täyssähköisiä.

– Sama kehitys on nähty jo Norjassa. Täysin itseajavista autoista en uskalla sanoa mitään, Linja-aho sanoo.

Kun Linja-aholta kysytään, voiko vedystä tulla pistokesähköstä suositumpi käyttövoima, Linja-aholla on selvä käsitys nykytilanteen valossa.

– Näillä näkymin laturit. Tulevaisuuden ennustaminen on aina hankalaa, joten on mahdollista, että pääsen naureskelemaan tälle vastaukselle vuonna 2040.

– Vedylle voi olla käyttösovelluksia pitkän matkan raskaassa liikenteessä tai jopa lentoliikenteessä, mutta akkutekniikka on kehittynyt sellaista vauhtia, että suurimmalle osalle henkilöautoilijoista siirtymistä sähköön jarruttaa enää autojen korkea hinta. Vedyn päähaaste on tolkuttoman kallis jakeluinfrastruktuuri ja se, että vedyn tuotanto tuo yhden – tai tarkalleen ottaen kaksi – turhaa häviöporrasta lisää: vetyauto on pohjimmiltaan sähköauto. Sähkö kannattaa mielestäni ladata suoraan akkuun, ei muuttaa välillä vedyksi ja takaisin sähköksi – hyötysuhde on huono.

Linja-ahon mukaan suurin haaste liikenteen sähköistymisessä on tuotantoketjun saaminen taloudellisesti ja eettisesti kestävälle pohjalle.

– Sähköautoissa tarvittavia raaka-aineita tuotetaan epäinhimillisissä oloissa. Eikä se, että näin toimitaan öljynkin kanssa, ole mikään vapaudut vankilasta -kortti tässä asiassa.