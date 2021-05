Automaattisesti hinta edellä, eli IS:n koeajossa Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet 4WD GL AT Hybrid

Suzukin Vitara-mallisto laajentui kaivatulla nelivetoisella hybridiautomaatilla. Kaupan päälle mallin hintakin on varsin kohtuullinen.

Myös Suzuki on nyt siirtynyt kokonaan hybridiaikaan, kun merkin viimeisetkin sähköistämättömät mallit eli automaattivaihteiset Vitarat ovat saaneet lopultakin sisälleen etenemistä avustavaa kevythybriditekniikkaa. Muutoksen myötä myös verollista hintaa on hieman laskettu ja vakiovarustelua kohennettu.

Mutta minkälainen auto uudeksi nelivedoksi kieltämättä aika edullisen oloinen automaatti-Vitara hybridinä oikein on?

No ensinnäkin on syytä todeta, että useammistakin vuosien mittaan tapahtuneista pienistä päivityksistä huolimatta Suzuki Vitaran perustekniikka on jo reilun viiden vuoden ikäistä, mikä näkyy selkeänä vanhahtavuutena niin ulkonäössä kuin käytettävyydessäkin – sekä hyvässä että pahassa.

Ohjaamo ei ihan uusimmalla digillä koreile. Istuinasento on monia kilpailijoita korkeampi ja näkyvyys ulos hyvä.

Tyylillisesti Vitara on silti uudistettunakin yhä selkeä pikkumaasturi, eli mistään pelkästä muovisin pyöränkaarin koristellusta elämäntapakauppakassista ei edelleenkään ole kyse.

Varsinaiseen metsämaastoon Vitaralla ei toki ensimmäisenä kannata lähteä, mutta kunnon maavara ja tarvittaessa myös kiinteäksi lukittava neliveto antavat silti joka tapauksessa lisäpelivaraa vaikkapa hieman huonommalle mökkitielle.

Nelivedolle on lisäksi tarjolla ilahduttavasti neljä eri ajoasetusta, joilla pito, ajettavuus ja luonnollisesti myös polttoaineenkulutus säätyvät ajo-olosuhteiden mukaan.

Automaatti on kestävää perinnemallia.

Uusi 48 voltin hybridivoimalinja on tarkoitettu Suzukillakin puhtaasti polttomoottoria avustamaan, eli pelkällä sähköllä Vitara ei hybridi-sanasta huolimatta liiku.

Bensiinillä pääsi kuitenkin koeajossa suunnilleen valmistajan lupaamiin lukemiin, mitä voi pitää bensakäyttöiselle nelivetoautolle ihan kelpo saavutuksena.

Parasta on kuitenkin se, että sähkö tarjoaa Vitaran 1,4-litraisen bensakoneen avuksi mukavat kymmenen lisähevosta sekä ennen kaikkea +50 newtonmetriä apuvääntöä.

Takaistuimella riittää päätilaa. Keskipaikka on sivuistuimia korkeammalla, mikä miellyttänee useimpia lapsimatkustajia.

Arjessa kohtuullisen pirteän lopputuloksen jatkeena olevan perinneautomaatin käyttö onnistuu kepin ohella myös ratin siivekkeistä, mikä on esimerkiksi raskas perävaunu perässä ihan kätevää.

Kuormaa hybridiautomaatin koukkuun saa ottaa jarruttomana 600 kilogrammaa ja jarruin 1500 kg.

Varustelu on Suzukissa hintaluokassaan määrällisesti hyvää, eli esimerkiksi mukautuva vakionopeussäädin ja liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä kuuluvat Vitarassa aina pirtaan eikä määrällisessä herkkulistassa ole muutenkaan varsinaisesti säästelty.

Tavaratila on tavanomaisten keskikokoisten viistoperäautojen kokoluokassa.

Osa auton varusteista on silti jo hieman vanhahtavia – mitä luonnollisesti selittää tasan sama asia kuin hintaakin, eli auton malli-ikä.

Kaikkein uusimpia tietoviihdeinnovaatioita (älypuhelimen peilausta lukuun ottamatta) on siis Vitarasta turha odottaa, eikä kovamuovejakaan ole sisustan osalta erikseen säästelty.

Maantiellä Vitara on ohjauksensa osalta jossain määrin tahmea ajettava, mutta kaupungissa ongelmaa ei juuri enää havaitse.

Kori on tilava ja tarjoaa hintaluokkaan nähden kohtuullisesti litroja ja senttejä sekä vieläpä käytännöllisen kulmikkaissa muodoissa.

Tehoja hybridipaketissa on arkeen tarpeeksi, ja muutoinkin auton voi todeta täyttävän niin sanotusti perustarpeet. Varsinkin, jos tarpeen ytimessä ovat – kuten jo alussa todettua – kohtuullinen hinta, automaatti sekä neliveto.