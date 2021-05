BMW 545e yhdistää komeasti suorituskyvyn ja taloudellisuuden.

Kun autoteollisuus kulkee tihein sykäyksin kohti täyssähköisyyttä, tähän autoon voi suhtautua kahtalaisesti: korostaa sen olevan voimalinjaltaan välivaiheen malli tai sitten voi unohtaa hybridikehitysvaiheen ja keskittyä pelkästään nautinnolliseen ajamiseen. Sitä nimittäin tämä voimanpesä tarjoaa.

Kyse ei siltikään ole urheiluautosta, vaan aika lailla baijerilaisesta perhesedanista. Tehokas se on, minkä BMW-maailmaan perehtyneille jo mallinumero kertoo.

Noin viiden metrin pituus ja kolmen metrin akseliväli mahdollistavat väljät sisätilat.

Konehuoneessa kiertää kolmilitrainen, kuusisylinterinen rivimoottori. Kahdeksanpykäläiseen automaattivaihteistoon on kytketty 80-kilowattinen sähkömoottori ja 12,0 kWh:n akku. Vetäviä pyöriä on neljä. Huippuvääntöä (600 Nm) ja tehoa (394 hv) on aivan riittävästi Suomen teillä ajellessa.

Ensimmäiset liikkeelle lähdöt kertovat, että kaasupolkimen herkkyyttä pitää hetken opetella; ilman tasaisen varovaista painallusta auto nytkähtää ajosuunnanvalitsimen nykäisystä riippuen eteen tai taakse kiivaammin kuin on tarkoitus. Jotain enteellistä auton todellisesta luonteesta?

Nykybemarien ohjaustuntuma on saanut vasemmalta ja oikealta kritiikkiä ”ennen oli paremmin” -perusteilla. 545e:n ohjaus on perusajotilassa jähmeähkö, eikä ehkä yhtä luonteva kuin uudessa kolmossarjalaisessa, mutta kyse lienee myös makuasioista. Kun ajotilanvalitsimesta kytkee urheilullisen ajo-ohjelman, ohjauksen tunto muuttuu odotetusti selvästi raskaammaksi ja luo jopa vähän valheellisen tunnelman vieläkin paremmasta liimautuvuudesta tiehen.

BMW:n nykytyylistä mittaristoa oppii kyllä lukemaan, mutta hahmottaminen vie aluksi huomiota pois liikenteestä.

Matkanteko on hiljaista, mutta moottoritienopeuksiin kiihdytettäessä äänimaailma muuttuu muhkeaksi. Sitten keskinäyttöä räplätessä paljastuu valikko, josta voi valita keinotekoisen äänentehostuksen neljästä eri vaihtoehdosta. Pateettista? Ehkä, mutta Sport-äänitilakin luo murinan, josta aikuinenkin voi jokseenkin nolostumatta nauttia.

M Sport -tason istuimet ovat erinomaiset. Myös ohjaamon työskentelyolosuhteet ovat kunnossa.

Peruutuskamera tarjoaa tarkan kuvan.

Auto reagoi kerkeästi kaasupolkimen painalluksiin. Epätasaisilla pinnoilla alustalta toivoisi tosin samettisempaa otetta. Kun vauhtia on väistämättä välillä hiljennettävä, niin jarrutunto saa muistivihkoon ison plussamerkinnän.

Lyhyen koeajorupeaman aikana hyvän ajoasennon etsintään ei tarvitse tuhlata aikaa. Ajoergonomia ja käytettävyys ovat mietittyjä. Keskikonsolin pyörylällä on mukava ohjailla näyttöruutua ja pitää samalla katse ylhäällä, mutta esimerkiksi määränpään kirjoittaminen on yhtä kulmikasta kuin monissa muissakin autoissa.

Kotilatauslaitteella akku täyttyy noin 3½ tunnissa.

Latauspisteiden ohella nestemäisten polttoaineiden tankkauspaikat näkyvät näytön kartassa.

Digitaalisen mittariston luettavuudesta BMW ei millään saa täysiä pinnoja, mutta joku toinen saattaa arvostaa runsasta informaationäkymää.

Viisihenkisen auton takapenkillä kaksi aikuista istuu väljästi ja kolmas sovittelee jalkojaan kardaanitunnelin huomioiden. Akusto haukkaa merkittävän kaistaleen tavaratilan pohjasta: esimerkiksi polttomoottoriseen 540i-malliin nähden miinusta syntyy 120 litraa. Farmarikorisena tätä autoa ei saa.

Koeajon aikana ajoakku mahdollisti taajamassa 38-40 kilometrin ajon. Auton laturi on teholtaan 3,7-kilowattinen eli pienehkö, mikä tarkoittaa noin 3½ tunnin tavanomaista latausaikaa ennen seuraavaa sähkötaivalta.

Kun ajossa bensiinimoottori on pääasiallinen voimanlähde, sadan kilometrin matkalla kulutus liikkuu puoliekonomisella ajotyylillä alle kahdeksassa litrassa.

Hybriditekniikka lohkaisee tavaratilasta ison osuuden. Matala ja syvä kontti vetää 410 litraa kuljetettavaa.

BMW 545e on mainio laite, jos haluaa nauttia lyhyillä taipaleilla äänettömästä, taloudellisesta ja päästöttömästä sähköajosta ja vauhdikkaammassa menossa mukavasta äänimaailmasta (tehostuksilla tai ilman) sekä ajoakun antamasta lisäpotkusta. Toki huvi maksaa pyöreät 70 000 euroa ennen lisävarusteiden ruksaamista.