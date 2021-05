Hyundai i10 N Line vie vikkelästi eteenpäin.

Kaupungistuminen vaikuttaa elämäämme monin tavoin. Liikenteessä pienten autojen yleistyminen on ymmärrettävää, koska tiiviisti asutussa ympäristössä esimerkiksi Hyundai i10:n kaltainen auto on etevimmillään.

Aina silloin tällöin käy niin, että koeajoon tullut auto ylittää yllättäen ennakko-odotukset. Niin kävi uuden Hyundai i10-pikkuauton kanssa, kun malliversioksi oli valikoitunut sortimentin varustelluin ja tehokkain, i10 N Line.

Perustaltaanhan tuorein kolmannen sukupolven i10 ei ole erityisen hohdokas eikä urheilullinen vaan ennen kaikkea edullinen, perushyvä pikkuauto kaupunkipyörittelyyn.

Eipä silti, ei N Line sekään kallis ole: hintalappuun on saatu pyöriteltyä niukasti alle 18 000 euron loppuhinta. Se ei uudesta, nykyaikaisin turvavarustein höystetystä autosta ole paljon. Hinnalla saa viisipaikkaisen, tonnin painoisen auton, jossa on tasan sata heppaa. Mutta ne ovat kaikki mukavan pirteitä.

Hyundain i10-perheen urheilullisin versio on pienin tehostevärein ja yksityiskohdin koristeltu N Line, joka onnistuu yllättämään menohaluillaan.

Pienihän uusi i10 luonnollisesti on, mutta edeltäjäänsä verrattuna se tarjoaa suuremmat sisätilat, ja pidentyneen akselivälin ansiosta myös matkustajien tilat ovat kasvaneet hivenen. Eteen mahtuu pitkäkin kuljettaja. Kokoluokka huomioon ottaen on oikeastaan yllätys, että neljä noin 180-senttistä aikuista mahtuu i10:een suhteellisen kivuttomasti ainakin lyhyille siirtymille.

Takaistuimella voi silti tietenkin joutua tinkimään jalkatiloista, mutta lopulta enemmän autossa istuessa häiritsevät runsaasti käytetyt ohjaamoverhoilun kopisevat kovamuovit. Tästä i10 N Linessa yritetään irrottautua sisustaan ripotelluilla pienillä punaisilla koristeyksityiskohdilla. Kojelaudassa on graafista kolmiulotteista muotoilua luomassa eloisampaa ilmettä. No, pikkurahalla ei voi kaikkea saada.

Perusversioita rutkasti riuskempi i10 N Line liikkuu turboahdetun, yksilitraisen bensiinimoottorin voimin. Moottori on ennestään monesta Hyundai-Kia-konsernin autosta tuttu, mutta i10 N Linessa se on kuin kotonaan. Kevyessä autossa voimanlähde tuntuu ärhäkältä, ja se kerää käyntinopeutta hanakasti. Voima alkaa varsinaisesti herätä noin 1 500 rpm:n tietämillä, mutta kun viisiportainen manuaali on erittäin sujuvatoiminen ja liikkeiltään täsmällinen, kepittää autoa mielellään välillä tarpeettomankin ärhäkkään lentoon.

Kahdeksantuumainen värikosketusnäyttö tulee jo keskimmäisen Comfort-varustelun mukana, mutta navigointiin täytyy Suomessa käyttää esimerkiksi langallista CarPlaytä. Se toimii autossa hyvin.

Perinteiset pyöreät päämittarit ovat hyvin helppolukuiset.

Punaista tehosteväriä on ripoteltu sisustassa onneksi melko säästeliäästi. Kojelaudassa on kevyttä hunajakennomuotoilua luomassa eloisampaa ilmettä.

Auton ajettavuus on mieluisia yllätys, sillä kulku on vakaata ja helposti hallittavaa. Ohjaustuntuma on hyvällä tasolla, ja talviolosuhteissa ajetulla koeajolla eloisa ja ennalta arvattava ajokäytös nousi esiin. Ajettavuutta on parannettu takajousituksen ja ohjauksen muutoksin. Taka-akseliston muutoksilla on haettu nimenomaan kaarrevakautta. Perusajossa pienellä kuormalla i10 N Linen jousitus on tosin pintakova.

Pidon rajan ylittyessä i10 N Line aliohjautuu ensin hieman etuvetoisille tyypillisesti, mutta ajonvakautus ja tarvittaessa myös perinteinen kahvallinen käsijarru auttavat kääntämään auton keulan haluttuun ajosuuntaan, kunhan muistaa pitää vedon päällä. Onneksi tätä autoa ei ole pilattu sähköisellä seisontajarrulla!

Ohjaamossa on käytetty ns. ”kilpa-auto designia”, jota muissa varustetasossa ei ole. Ajoasennosta saa toimivan ja istuimet ovat edessä keskinkertaisen hyvät.

Näillä eväillä ajamisen helppous on koko ajan läsnä, ja se jää päällimmäisenä mieleen joka kerta, kun nousee autosta ulos. Hyundai i10 N Line on näppärä taskuraketti.

Varsinkin oviverhoiluissa auton hintaluokka tulee selväksi: kovamuovia on paljon.

Sataheppainen i10 N Line liikkuu moottoritiellä vaivattomasti ja vakaasti. Monet nykyaikaiset turvajärjestelmät on saatu varusteluun mukaan, sillä vakiovarusteluun sisältyvät muun muassa kaistallapitoavustin, automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä jalankulkijoiden tunnistuksen kera, kaukovaloautomatiikka sekä kuljettajan vireystilan valvonta.

Takaistuimelta on turha odottaa suuria tiloja, mutta kaksi keskimittaista aikuistakin taakse on mahdollista istuttaa. Kolmas matkustaja alkaa jo ahdistaa.

Helppokäyttöisyyttä pysäköitäessä lisää N Linen peruutuskamera. Auto kulutti liukkailla talvikeleillä ja välillä raskaallakin kaasujalalla kutiteltuna 6,8 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 38 km/h. Kesäkeleillä ja taiten ajaen pääsee varmasti viitosella alkaviin kulutuslukemiin, joten erityisen janoinen ei tämä reipas pikkukulkine ole.

Tavaratila on tässä kokoluokassa tavanomaisen pieni: 252 litraa. Laajennuksessa lattiaan jää selkeä kynnys, kuten kuvassa vasemmalla näkyy.