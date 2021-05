Miltä kuulostaisi 20 000 kilometrin vuotuiset ajot ilman sähkö- ja siirtomaksuja? Maailman ensimmäinen pitkän toimintasäteen aurinkosähköauto on pian valmis tuotantoon.

Pituudeltaan yli viisimetrinen Lightyear One on viisipaikkainen. Tuulitunnelimittauksissa se on saanut hyvät arvot.

Uusyritys Lightyear kehittää erityisen energiatehokkaaksi suunniteltua, integroiduin aurinkopaneelein varustettua sähköautoa.

Nopeasti kasvava yritys perustettiin vuonna 2016, mutta sillä on nykyisin jo yli 140 työntekijää. Kehitystiimiin kuuluu niin nuoria osaajia kuin kokeneita konkareita autoteollisuudesta, mukaan lukien Audin, Ferrarin, McLarenin ja Teslan entisiä työntekijöitä.

Vuonna 2019 Lightyear sai avustusta Euroopan komission myöntämästä Horisontti 2020 ‑ohjelmasta, ja jo saman vuoden kesällä Lightyear julkisti ensimmäisen ajokelpoisen prototyyppinsä.

Yrityksen ainutlaatuisen ja innovatiivisen ensimmäisen auton mallinimi on lyhyesti One. Ajoneuvo latautuu suoraan auringosta katolla olevien aurinkopaneelien avulla, mikä minimoi CO2-päästöt ja lataustarpeen sekä maksimoi tehokkuuden. Auton virallinen toimintamatka yhdellä latauksella on peräti 725 kilometriä.

Sähköautolla voidaan ilmastosta riippuen ajaa aurinkovoimalla jopa 20 000 kilometriä vuodessa. Se on enemmän kuin keskimäärin suomalaisautoilija ajaa vuodessa. Suomen ilmastossa kyseinen ”ilmainen” kilometrimäärä jää varmasti haaveeksi, mutta autoa voi luonnollisesti ladata myös ulkoisesta lähteestä.

Lightyear One ei ole mikään raketti: kiihtyvyys 0-100 km/h jää kuitenkin alle kymmeneen sekuntiin.

Aurinkosähkö on suomalaisittain kiinnostavaa siksikin, että siitä eivät sähkönsiirtoyhtiöt ole vielä onnistuneet veloittamaan.

Yhden tunnin aurinkolatauksella saavutetaan noin 12 kilometrin toimintamatka. Toisaalta pikalatausasemalla 60 kilowatin teholla saavutetaan tunnissa noin 570 kilometrin verran toimintamatkaa. Auto kuluttaa hyvin vähän energiaa, WLTP-testinormin mukaan noin 8,3 kilowattituntia sadalla kilometrillä.

Pituudeltaan yli viisimetrinen Lightyear One on viisipaikkainen ja valmistajan mukaan siinä on markkinoiden tähän asti aerodynaamisin kori. Kiihtyvyyden 0-100 km/h ilmoitetaan jäävän alle kymmeneen sekuntiin. Tavaratilan kooksi ilmoitetaan hulppeat 720 litraa. Ensimmäiset autot toimitetaan arviolta kuluvan vuoden lopulla, ja eksklusiivisen, 946 autoa käsittävän sarjan tuotantoa ajetaan ylös vuodeksi 2022. Menestyksestä riippuen nähdään, siirtyykö auto myös suuren mittakaavan sarjatuotantoon.

Lightyear yhdisti auton kehitystyössä voimansa myös rengasvalmistaja Brigdestonen kanssa, joka valmistaa autoon siihen erityisen hyvin soveltuvat alhaisen vierintävastuksen renkaat. Renkaat on varustettu erityisellä EV-merkinnällä, joka kertoo, että kyseiset renkaat on valmistettu varta vasten sähköautoihin. Bridgestonen tuoreiden tutkimusten mukaan jo 50 prosenttia eurooppalaisista autoilijoista harkitsee täysin sähköllä toimivan auton hankkimista.

Time Magazine valitsi Lightyear Onen sadan parhaan keksinnön joukkoon vuonna 2019.