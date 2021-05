Kun rikoksen yhteydessä henkilöauto tuomitaan valtiolle, poliisille jää kaksi vaihtoehtoa.

Ilta-Sanomat kertoi torstaina, että Sisä-Suomen poliisilaitos myy huutokauppasivuston kautta rikoksen yhteydessä takavarikoidun Tesla Model 3 -henkilöauton.

Keskusrikospoliisi takavarikoi auton ja se tuomittiin rikoshyötynä valtiolle. Oikeusrekisterikeskus antoi sen jälkeen asian hoidettavaksi Sisä-Suomen poliisilaitokselle, kertoo apulaispoliisipäällikkö Kari Hemminki Tampereelta.

– Kun omaisuus on määrätty valtiolle, niin poliisilla on kaksi vaihtoehtoa mitä tehdä sillä.

– Poliisi voi tässä tapauksessa miettiä olisiko Teslalla poliisin työssä käyttöä. Toinen vaihtoehto on auton myynti, kertoo Hemminki.

Apulaispoliisipäällikkö naurahtaa, kun häneltä kysyy, eikö täyssähköisellä Teslalla olisi ollut komea päästellä vaikkapa apulaispoliisipäällikön itsensä ja pitämällä autoa virkakäytössä.

– Heti totesimme, ettei Tesla poliisin käyttöön sovi.

– Teslaan liittyy paljon riskejä. Varaosatkin ovat kalliita, samoin huolto.

– En väitä, etteikö olisi voinut näyttää hienolta Tesla virkakäytössä, mutta ei oikein soveltuisi, Hemminki kuittaa.

Apulaispoliisipäällikkö ei tiennyt tarkasti, millaisen rikoksen hyötynä auto otettiin valtiolle, mutta kyse on talousrikoksista.

Nelivetoista Teslaa kaupataan Huutokaupat.com-sivustolla. Auto on otettu käyttöön viime vuoden huhtikuussa ja sillä on ajettu 2 800 kilometriä. Auto on hypisteltävissä Tampereella, mutta koeajolle ei päästetä. Huutokauppa päättyy perjantaina 11. kesäkuuta.

Poliisi ei saa käyttöönsä Teslan myynnistä tulevia euroja, vaan se tilittää ne oikeusrekisterikeskukselle.

Halvimmillaan Tesla Model 3 Dual Motor maksaa uutena lähes 60 000 euroa.