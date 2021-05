Odotettu täyssähköauto elokuussa Suomeen – hintoja ei tarvitse enää arvailla

Sekä sosiaalisessa mediassa että maahantuojan toimistossa on selvästi havaittavissa pöhinää, kun keskustellaan aiheesta Hyundai Ioniq 5.

Ensimmäiset Suomeen saapuvat autot ovat takavetoisia. Mallisto laajenee myöhemmin myös nelivetoisiin versioihin. Kaikissa Ioniq 5 -malleissa on vakiovarusteena tuki 800 voltin pikalataukselle.

Merkin Suomen-maahantuojan mukaan ennakkokiinnostus on ollut suuri, sillä kiinnostuneiden määrää voi kuvailla nelinumeroisella luvulla.

Täyssähköisen uutuusmallin odotetaan saapuvan Suomeen elokuussa.

Ensimmäisen saapumiserän autot on varustettu First Edition Launch Packilla, mikä tarkoittaa reilua tutustumistarjousta: Style-varusteiden lisäksi lanseerauspakkaus sisältää 44-tuumaisen lisätyn todellisuuden tuulilasiheijastusnäytön, projektiotyyppiset led-kauko- ja -lähivalot, ulkopuolen erikoissomisteita, sähköiset lapsilukot Safe Exit -avustimella, Bose Premium -äänentoistojärjestelmän seitsemällä kaiuttimella ja erillisellä vahvistimella, etu- ja takapysäköintitutkat sekä nahalla ja kierrätetyllä kuidulla verhoillut istuimet.

Launch Edition -version hinta on 53 985 euroa.

Auton sisätilat tarjoavat muunneltavuutta. Keskikonsolia voi liu’uttaa ja etupenkkien selkänojat taittuvat vaikkapa nukkumisasentoon.

Yli 4,6 metriä pitkä auto on akseliväliltään todella pitkä, tarkalleen kolme metriä.

Edullisemmin pääsee, jos valitsee sinänsä jo hyvin varustellun Style-varustetason auton (73 kWh, 217 hv). Sen hinta lähtee 49 990 eurosta.

Ioniq 5:n voi ladata 80 prosentin varaustasoon alle 18 minuutissa. Type 2 -latauksen enimmäisteho on 11 kW. Kiihtyvyys 0-100 km/h on 5,2 sekuntia. Toimintamatka on 481 kilometriä yhdellä latauksella WLTP-mittaustavan mukaan.

Ioniq 5:n muotoilu on herättänyt huomiota. Hiljattain se palkittiin muotoilustaan TopGear Electric Awards 2021 -palkinnolla.