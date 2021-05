Mitsubishi jatkaa Euroopan markkinoilla päinvastaisista puheista huolimatta.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana Mitsubishin tulevaisuuden kurssi on ollut tuulinen. Vielä viime kesänä näytti siltä, että koko japanilaismerkki olisi poistumassa Euroopan markkinoilta lähinnä vanhalla mantereella yhä kiristyvien päästömääräysten pakottamana.

Noin puoli vuotta sitten nämä suunnitelmat saivat kuitenkin huutia. Mitsubishi jatkaa Euroopan markkinoilla. Samalla spekulaatiot Mitsubishin vähittäisestä vetäytymisestä Euroopan markkinoilta saivat täyskäännöksen, kun valmistaja ilmoittikin tuovansa Eclipse Cross PHEV:n eli uuden pistokehybridimallin Eurooppaan. Uutuus jakaa tekniikkansa ennestään tutun, suuremman Mitsubishi Outlander PHEV:n kanssa.

Eclipse Cross PHEV on poistuvaa versiota 14 senttiä pidempi ja aina nelivetoinen. Autossa on 13,8 kWh:n ajoakusto, ja pelkästään sähköllä se taittaa WLTP-standardoitua matkaa 45 kilometrin verran. Bensiinimoottori on 2,4-litrainen. Kokonaisteho on 185 hevosvoimaa. Suomen maahantuoja odottaa autolle kohtalaista menestystä, vaikka kilpailu juuri tässä koko- ja pistokehybridiryhmässä on suorastaan veristä. Pitkä viiden vuoden takuu ja kohtuullisen hyvä 1 500 kilon vetopaino saattavat olla Mitsubishin valtteja kisassa.

Ensimmäinen Mitsubishin kolmesta uutuudesta on edeltäjäänsä 14 senttiä pidempi.

Eclipse Cross PHEV ei kuitenkaan jää Mitsubishin lähiaikojen ainoaksi uutuudeksi, sillä Renault-Nissan-Mitsubishi-allianssin suunnitelmissa on edelleen laajentaa Mitsubishin tarjontaa Euroopassa. Parin vuoden sisällä, eli vuosien 2022-2023 aikana, Mitsubishille on tulossa lisää sähköistettyjä SUV-malleja, jotka myös valmistetaan Euroopassa. Käytännössä ne ovat eri volyymisegmentteihin osuvia Renault-sisarmalleja Mitsubishin merkein ja muodoin höystettyinä.

” Tulevissa uutuuksissa näkyy ja tuntuu Mitsubishin vahva DNA.

Vielä ei ole julkistettu, mitä nämä mallit voisivat olla. Renault’lla on mallistossaan tuore Captur-pistokehybridi sekä tulossa Arkana-hybridi, joten nämä voisivat ainakin periaatteessa olla myös Mitsubishin mallistoon istuvia uutuuksia – tietenkin Mitsubishi-merkkisinä.

Eri valmistajien välinen “brand engineering” eli käytännössä saman auton valmistaminen eri merkkisenä on automaailmassa ikivanha juttu, mutta aina se ei takaa menestystä.

– Asiakkaan kannalta on oleellista, että tulevissa uutuuksissa näkyy ja tuntuu Mitsubishin vahva DNA. Autojen muotoilu, sisätilat ja merkin voimalinjaosaaminen ovat avainasemassa, taustoittaa Mitsubishin maahantuonnin Brand Director Jyrki Mäkinen merkin tulevaisuutta Ilta-Sanomille.