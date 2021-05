Kuusamossa poikkeuksellisen paha kelirikko – henkilöautoillakin jo vaikea liikkua

Sorateillä on tällä hetkellä poikkeuksellisen paha kelirikko Kuusamossa, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan tierunkojen sulaminen on paikoin vienyt kantavuuden tieltä ja henkilöautoillakin on jo vaikea liikkua.

Tiet on kuitenkin pyritty pitämään läpikuljettavassa kunnossa ajamalla päälle mursketta.

ELY-keskus arvioi alkuviikon runsaiden vesisateiden heikentävän teiden liikennöitävyyttä alueella vielä entisestään.

”Kevään kelirikkokausi on ollut alueella pitkä ja hankala. Mursketta on ajettu runsaasti tavanomaista enemmän ja tarvetta on vielä jatkossakin. Sorateiden lanauksia on ehditty jonkin verran tehdä ja työtä jatketaan, kun tiet kuivuvat tarpeeksi”, ELY:n asiasta lähettämä mediatiedote päättää.

Oletko paikalla Kuusamossa ajamassa kelirikkoisilla teillä? Lähetä kuva tai video Whatsapp-viestinä IS:n toimitukseen, numeroon 040-660 9019.