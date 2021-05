Juuri palkittu diplomi-insinööri Harri, 38, kertoo, mitä itsestään ajaville autoille tapahtui – ”maalailtiin isoja tulevaisuuden lupauksia”

Harri Santamalan saama palkinto on Suomen Autoteknillisen Liiton SATL:n tunnustuksista korkein mahdollinen.

Vuoden Autoteknikko -tittelin eli ”autoalalla tai autoalan hyväksi selvästi muita ansiokkaammin toimineelle henkilölle” myönnettävän vuotuisen tunnustuksen on saanut tänä vuonna kotimaisen autonomisien autojen kehittämiseen keskittyvän Sensible 4 Oy:n yksi perustajajäsenistä ja sen toimitusjohtajana työskentelevä tohtorikoulutettava ja diplomi-insinööri Harri Santamala, 38.

Santamalan yritys on keskittynyt erityisesti huonoissa sääoloissa kykenevien robottiautojen tuotekehitykseen ja kehittynyt SATL:n mukaan pienestä startup-yrityksestä vakavasti otettavaksi alan toimijaksi. Toiminnan laajenemissuunnitelmat maailmalle ovat niin ikään vahvat ja yritys on myös näkynyt julkisuudessa useasti sekä palkittu lukuisilla innovaatiopalkinnoilla.

” Hype oli kovimmillaan vuosina 2015-2016

Harri Santamalan voikin nyt sanoa olevan juuri oikea mies kommentoimaan sitä, onko itsestään ajavista autoista todella tulossa arkipäivää myös kuluttajille?

– Autonomisten ajoneuvojen hype oli kovimmillaan vuosina 2015-2016, tuolloin maalailtiin isoja tulevaisuuden lupauksia. Viime vuosien aikana tämä on laantunut ja ajatukset ovat nyt enemmän realismissa. Ei itseajava ajoneuvo osaa ajaa vaikkapa Helsingistä Espanjaan, ilman että kuljettaja tekee mitään – ei ainakaan kovin lähitulevaisuudessa, Santamala sanoo SATL ry:n vaikuttajahaastattelussa.

Santamalan mukaan autonomisessa ajamisessa voidaan kuitenkin muutaman vuoden sisään nähdä jo joitain kaupallisesti uskottavia operaatioita, ja noin viiden vuoden päästä tekniikkaa ryhdytään todennäköisesti soveltamaan enemmän massoille suunnattuihin tuotteisiin.

– Turvallisuus on sellainen haaste, joka ottaa aikansa. On myös mietittävä mikä on järkevää ja realistista. Premium-auto, kuten Tesla, voitaisiin myydä kovaan hintaan tällaisen järjestelmän kera, mutta se ei ole valtavirtaa. Kun mietitään ihmisten ja tavaroiden logistiikkaa, ovat mahdollisuudet jo erilaisia – ja realistisempia, Santamala sanoo.

Autonomisten ajoneuvojen suurena etuna Santamala näkee esimerkiksi sen, että tekniikan avulla voidaan yhdistää yksityisautoilun ja taksin edut.

– Ehkä tulevaisuudessa voisimme tilata ajoneuvon muutamassa minuutissa pihaan. Yksilön kannalta paras kulkumuoto olisi itse asiassa auto, jossa on oma kuljettaja. Ehkä autonomisten ajoneuvojen avulla voisimme tuottaa jotain tämän kaltaista. Toisaalta on nähty, että aina, kun otetaan käyttöön uusia muotoja liikkua, kynnys kokeilla uutta on korkea. Ajatuksen tasolla idea voi tuntua kiinnostavalta, mutta todellisuus mietityttää. Voiko luottaa, että se toimii ja on turvallinen? Todellisuudessa autonomisten ajoneuvojen yleistyminen käy siis hyvin hitaasti, ja ensimmäinen askel on logistiikassa.

Se on Santamalan mukaan kuitenkin jo selvää, että koko autoilun filosofia on nyt suuressa muutoksessa.

– Tässä on kyseessä myös sukupolven vaihdokseen liittyvä kysymys. Uusi sukupolvi ei välttämättä enää kaipaa omistamisen tunnetta.