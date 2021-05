Volkswagenin ja Fordin ensimmäistä yhteistä mallia odotellaan – seuraavia jo putkessa

Ford ja Volkswagen ilmoittivat ryhtyvänsä mittavaan yhteistyöhän viime vuonna. Nyt ne suunnittelevat yhdessä jo seuraavia malleja, vaikka yhteistyön ensimmäistäkään hedelmää ei ole nähty.

Volkswagenin logo asennetaan Ford Rangeriin perustuvan keskikokoisen lava-auton keulaan, kun taas Ford rakentaa sähköajoneuvoja hyödyntämällä VW:n MEB-alusta-arkkitehtuuria. Kumpikin yritys investoi paljon myös itse ajaviin ajoneuvoihin.

Ford on jo testannut ensimmäistä MEB-pohjaista ajoneuvoaan, pientä sähkötoimista crossoveria, joka jää kooltaan Mustang Mach-E:n alapuolelle.

Vaikka ensimmäinen VW:n kanssa kehitetty yhteistyöauto odottaa vielä sarjatuotantoa, Ford työskentelee jo seuraavien parissa.

– Meillä on siihen näkökulma, ja tietyistä asioista olemme sopineet Volkswagenin kanssa, Fordin Euroopan-johtaja Stuart Rowley kertoi Autocar-julkaisulle.

Puhuessaan Fordin suunnitelmista Financial Times -lehden auton tulevaisuutta luotaavassa tapahtumassa Rowley jätti oven auki muille malleille.

– Liittomme ei ole tarkoitus olla rajattu tai tarkoin määritelty, vaan aiomme etsiä työskentelytapoja molemminpuolisen hyödyn saavuttamiseksi, hän sanoi.

Sähköautojen kehittäminen yhdessä VW:n kanssa voi tuntua Fordin kannalta oudolta siirrolta, koska se kehittää jo omia sähköautojaan. Rowley ei kuitenkaan näe tässä ongelmaa, sillä Fordilla on omat maailmanlaajuiset sähköautojen perusrakenteet, joita se on jo hyödyntänyt Mustang Mach-E:ssä ja uudessa, Pohjois-Amerikan markkinoille tehdyssä F-150 Lightningissa.

– Keskisuurten ajoneuvojen segmentti Euroopassa on erittäin tärkeä, ja siellä Volkswagenilla on paljon enemmän jalansijaa kuin Fordilla, joten on järkevää käyttää MEB-rakennetta, Rowley sanoi.

– Fordin kannalta hyötyajoneuvot Euroopassa ovat elintärkeitä, ja meillä on jo sopimus uudesta tonniluokan pakettiautosta (seuraavan sukupolven Transit ja Transporter) ja pick-upista (Ranger ja Amarok).

Lähteet: Autocar ja Carbuzz.