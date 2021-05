Poliisi on toki syytä hälyttää paikalle aina silloin, kun on syytä epäillä rikosta. Mutta entäpä muut tilanteet kuten vaikkapa parkkikolhut?

Monilla suomalaisilla on käsitys, että poliisi on varmuuden vuoksi kutsuttava aina onnettomuuspaikalle. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole.

– Poliisi pitää kutsua liikenneonnettomuuspaikalle aina, kun onnettomuudessa on joku kuollut tai loukkaantunut tai jos on syntynyt merkittävää aineellista vahinkoa. Mikäli onnettomuudesta on haittaa muulle liikenteellä tai tilanteeseen liittyy epäselvyyksiä, niin on myös hyvä ilmoittaa poliisille. Esimerkiksi jos joku onnettomuuden osapuolista yrittää paeta onnettomuuspaikalta tai on päihtynyt, sanoo komisario Pasi Tuominen Helsingin poliisilaitokselta.

Käytännössä jos muu liikenne sujuu ja onnettomuuden osalliset ovat kolarin syistä yksimielisiä, ei poliisia kuitenkaan välttämättä tarvita.

– Vakuutusyhtiönkään kannalta ei ole tarvetta varmuuden vuoksi kutsua poliisia paikalle lievissä liikenneonnettomuuksissa, kertoo puolestaan LähiTapiolan ajoneuvovakuutusten korvauspäällikkö Mikko Tulla.

Poliisille ei myöskään tarvitse ilmoittaa esimerkiksi silloin, kun liikennevaurio on pieni, aineelliset omaisuusvahingot vähäisiä tai onnettomuuden aiheuttaja on varmuudella tiedossa.

Käytännössä päätöksen poliisin paikalle kutsumisesta voi jättää hätäkeskukselle joka osaa arvioida sen, onko juuri kyseisessä tilanteessa aihetta hälyttää poliisi vai ei.

Lyhyesti asian voi summata myös niin, että poliisi pyydetään onnettomuuspaikalle aina vähintään silloin, kun tapauksessa on syytä epäillä rikosta, kuten vaikkapa liikenteen vaarantamista.

Pieni parkkikolhu ei sen sijaan tyypillisesti poliisia edellytä – ellei tapaukseen liity esimerkiksi epäilyä liikenteen vaarantamisesta tai rattijuopumuksesta.

Omaa oikeusturvaansa voi poliisin paikalle kutsumisen sijaan varmistaa esimerkiksi tarkistamalla aina mahdollisen toisen osapuolen henkilöllisyys, ajoneuvon tiedot ja vakuutusyhtiö.

Jos tilanne on epäselvä, myös silminnäkijöiden yhteystiedot on hyvä ottaa ylös. Lisäksi tapahtumapaikka ja vahingot kannattaa aina valokuvata.