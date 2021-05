Suzukin pistokeladattavan Acrossin ostajan pitää valita vain ulkoväri.

Suzuki on tehnyt ostajan elämän helpoksi, sillä merkin eri mallien lisävarustelistalta ei yleensä löydy muuta kuin erikoisväri.

Tälle vuodelle myyntiin tulleen Across-katumaasturin mallinimessä oleva GLX-lyhenne viittaa kattavaan varusteluun. Autossa on muun muassa ledivalot, ratin lämmitys, keinonahkaverhoilu ja varsin kattava turva- ja ajoavustinarsenaali.

Lisävarusteiden sijaan Acrossia harkitseva joutuu kuitenkin pohtimaan auton keulamerkkiä, sillä Suzukin selvästi kallein (57 390 euroa) lippulaivamalli on teknisesti lähes identtinen Toyota RAV4:n kanssa. Auton merkkiä puntaroitaessa Suzukin varustelua kannattaa verrata RAV4 Intenseen (57 603 euroa). Yksi varuste-ero RAV4:ään on varma: Suzukissa on vakiona varapyörä.

Yhdeksän tuuman kosketusnäyttö hallitsee kojelautaa jopa liiankin kanssa.­

Voimalinjan osalta Toyotan valmistamat Across ja RAV4 ovat identtiset. Peräti 2,5-litraisen bensiinimoottorin yhteydessä on sähkömoottori. Automaattisesti kytkeytyvä neliveto toteutetaan taka-akselilla olevalla sähkömoottorilla. Ajoakku on lataushybridiksi harvinaisen iso (18,1 kWh), ja vaikka virtaa ei riittäisi sähköajoon, sitä on aina tarpeeksi takapyörien pyörittämiseen.

Ajettavuuden perusasiat ovat kunnossa. Meno on suuntavakaata ja ohjaus hyvä, mutta auton käytös saattaa yllättää äkkitilanteissa. Ajonvakautus puuttui tavallisessa talviajossa auton kulkuun nykyautoista poikkeavan yliaktiivisesti. Sama ominaisuus koskee RAV4:ää.

Ajotila vaikuttaa perusselkeän mittariston värimaailmaan.­

Merkittävin tekninen ero liittyy lataamiseen. RAV4:n sisäinen laturi on 6,6-kilowattinen, kun Acrossissa on tehoa puolet vähemmän. Toyotassa laturin tehon hyödyntäminen edellyttää, että latausaseman takana on 32 ampeerin sulake, kun taas Acrossin 3,3 kW:n laturin ominaisuudet tulevat täysimääräisesti käyttöön kotilatauksessa 16 A:n sulakekoolla.

Takana on kiitettävästi polvi- ja pääntilaa. Kardaania ei ole, mutta keskilinjalla on silti lievä kohouma.­

Hidaslataus täyttää ajoakun yön aikana, ja latauksen aikana matkustamoa voidaan esilämmittää ilmalämpöpumpulla. Koeajon ajettiin rapsakassa 15–20 pakkaskelissä. Toyotalla sähkökäytön pakkasraja on miinus 10 astetta, joten ajonaikainen lämmitys tapahtui pääasiassa bensakoneen tuottamalla energialla, ja myös ajo oli huomattavan polttomoottoripainotteista.

Vararenkaan vuoksi tavaratilan pohjalevyn alla ei ole tilaa sukolatauskaapelille.­

Lataushybridin WLTP-normikulutus on vain 1,0 l/100 km ja sähköinen toimintamatka mukavat 75 kilometriä. Pakkasella noista lukemista sai vain haaveilla. Bensiiniä paloi 450 km:n matkalla yli 8 l/100 km. Ahkera lataaja pääsee kesäolosuhteissa varmaankin lähelle mitattua toimintamatkaa varsinkin silloin, jos ajo on taajamapainotteista – kaupunkiajon WLTP-toimintamatka on nimittäin 98 km.

Yli 300 hevosvoiman järjestelmäteho takaa riittävän suorituskyvyn.­

Oletusajotilana on sähköajo. Hybridiajotilojen lisäksi valittavana on ajoakun lataaminen polttomoottorin tuottamalla virralla. Huonoimpia ajouria varten on käytössä trail-ajotila.

Sisätilojen osalta Across ja RAV4 ovat lähes identtiset. Keinonahkaverhoilluissa etuistuimissa on mukavasti sivuttaistukea. Kuljettajan penkissä on sähkösäädöt.

Nelivedolla uskaltaa mennä hiukan heikommillekin ajourille. Värivaihtoehtoja on kuusi.­

Takaoviaukko on aavistuksen matala, mutta kenkä- ja polvitilaa on mukavasti. Vaikka ajoakku on lattian alla, takapenkki on saatu pudotettua niin alas, että aikaihminen istuu polvet hiukan pystyssä. Leveys riittäisi kolmella matkustajalle, mutta kaksiasentoisella nojan säädöllä varustettu takapenkki on muotoiltu kahdelle.

Oikeassa takalokasuojassa olevan latausluukun valaistus on toteutettu mallikkaasti.­