IS:n koeajossa Volkswagenin uusi farmarikorinen lippulaiva – ja ei, se ei suinkaan ole täyssähköinen

VW:n Arteon-mallisto on kokenut kasvojenkohotuksen ja kasvanut aivan uudella porrasperäversion korvaavalla farmarikorimallilla.

Leveästi irvistävä Volkswagen Arteon on kokenut sekä perinteisen kasvojenkohotuksen että koriuudistuksen. Teknisesti auto on yhä tutusti Passat.­

Onpas pitkä ja matala! Siinä ajatus, joka tulee ensimmäisenä mieleen, kun lähestyn parkkipaikalla odottavaa Volkswagenin uutta Arteon Shooting Brake -farmaria.

Koria tarkastellessa mieli tekisi ajaa viereen myös ennestään tuttu porrasperäinen Arteon, mutta hinnastoa tutkiessa selviää, että konttiperän tuonti Suomeen on uuden SB-farkkukorin myötä nyt kokonaan lopetettu.

Ohjaamo on tuttu Passatista. Digimittaristo muuntuu haluttaessa vaikkapa täysleveäksi karttanäytöksi. Ratin uusi hipaisukytkinarsenaali vaatii hiukan totuttelua.­

Saamme siis todeta, että krominkiiltoinen Arteon-farmari on siis nyt eräänlainen Volkswagenin perinteisen polttomoottorimalliston uusi lippulaiva.

Ylempää hinnastosta löytyy yhä toki Touareg, mutta sitä ei enää ole saatavana sen paremmin dieselinä kuin perusbensanakaan.

Teknisesti ottaen Arteon Shooting Brake on, kuten arvattavaa, yhä läheistä sukua Volkswagen Passatille, mutta erikoisemman muotoilunsa ohella myös varustetasoltaan perus-Passateja korkeammalle asemoitu.

Edellisestä esimerkkinä Arteonin vakioherkkuihin kuuluvat aina muun muassa sähkökäyttöinen takaluukku, takaistuimen lämmitys sekä säädettävä iskunvaimennus.

Pitkäkattoinen korimalli on siis korvannut aiemman porrasperä-Arteonin. Lasit ovat yhä tuttuun tapaan kehyksettömät, mikä näkyy aina ovia avatessa.­

Mutta vaikka varustetta ja herkkua onkin paljon, ovat ne tuttua hyllytavaraa siitä hieman vanhemmasta päästä.

Suomeksi sanottuna Arteonista ei siis löydy ehkä ratin hipaisukytkimiä lukuun ottamatta oikeastaan minkäänlaisia Volkswagen-konsernin tuoreimpia käyttöliittymä- tai tekniikkaratkaisuja, mitä voi pitää jopa hieman yllättävänä, kun kyseessä on sentään aivan uusi korimallikin.

Pitkänomaisen ruuman lastauskynnys haittaa hieman tilan parasta mahdollista käytettävyyttä.­

Shooting Brake -korin selkeä vahvuus on joka tapauksessa tälläkin kertaa suurikokoinen ja ison luukun ansiosta myös varsin käyttökelpoinen tavaratila, minkä ohella myös takaistuin on keskimittaisille aikuiselle varsin asiallinen.

Ensimmäisenä takana tulee vastaan pääntila, jonka rajallisuus tosin kiusaa vasta yli kaksimetrisiä.

Ajoltaan Arteon on Shooting Brakenakin tuttua tavaraa, eli varsinkin matka-ajossa miellyttävä kumppani. Se on kuitenkin todettava, että ulkonäöstä huolimatta mallin Golf-perustainen jousitus ei silti kaikilta osin yllä vastaavien Mersujen ja Audien tasolle – mikä on kylläkin ihan ymmärrettävää, sillä puhutaanhan kuitenkin pykälää alemman hintakategorian tuotteesta.

Tilaa on takajakkarallakin oikein kivasti, vaikka näyttävä ulkomuoto toki viistääkin hieman parhaita korkeussenttejä.­

Lataushybridimallia ja halvinta dieseliä lukuun ottamatta Arteon SB on aina nelivetoinen, mutta maavaran pienuuden vuoksi kyseessä ei kuitenkaan ole mikään varsinainen mökkitieauto.

Avustimia on tarjolla varsinkin lisävarusteina runsaasti ja sopivasti ruksittuna Arteonkin ajaa melkein itsestään..­

Koeajoyksilössä voimalinjapaketin kruunasi nelivedon ohella vielä kunnon perinteinen TDI-diesel, jolla taittaa yhden tankkauksen taktiikalla ja ilman latausvaivaa vaikkapa sen perinteisen suomalaisen peruspätkän eli peräkärryn kera vetomassa jarruin 2200 kg) Hankoniemeltä Lappiin saakka.

Kaikkiaan Volkswagenin Arteon Shooting Brakesta jää auton uutuudesta huolimatta käteen hieman mennyt maailma, sekä hyvässä että pahassa.

Kyseessä on nimittäin rehellisen konservatiivinen, mutta silti uusi luksus-VW hänelle, joka luottaa tuttuun ja perinteiseen. Eikä siihen mikään täyssähkö kuulu. Vielä.