Pian alkaa auton esteettömän pysäköinnin teemaviikko – näin tunnuksen saa Traficomista

Esteettömät autopaikat ovat välttämättömiä monille liikkumisesteisille ihmisille ja mahdollistavat muun muassa yhdenvertaisuuden toteutumista. Kuvan tapauksessa esteettömät paikat on merkitty tolppaan kiinnitetyllä kyltillä. Itse ruudun pyörätuolisymboli on kuitenkin haalea ja toinen paikoista on lisäksi tukittu hiekoitushiekalla.­