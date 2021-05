Volvo XC40 T4 Twe IS:n koeajossa: Kesytetty kone – hintaero väkevämpään pistokehybridiin lähes mitätön

Volvon suositun XC40-lataushybridin saa nyt myös aiempaa pienemmillä tehoilla – ja lähes yhtä kalliina.

T4-lataushybridin tehot on viritetty T5-malliin verrattuna 50 hevosvoimaa miedommiksi, mutta ainakin kevyellä kuormalla vaikutus jää vähäiseksi.­

Volvon sähköautomaailmaan astuvaa voi hetken hämmentää firman nimeämispolitiikka. Recharge-nimellä markkinoidaan täyssähköisen Volvon lisäksi myös ladattavia hybridejä. Tunnistamista helpottaa se, että osassa on pakoputki ja osassa keulamaski on umpinainen.

Vaikka Volvo nimeää autonsa loogisemmin kuin esimerkiksi Audi, niin XC40 T5:n rinnalle ilmestyneen T4:n kohdalla täytyy eroja löytääkseen kammata aika tarkkaan.

Kummassakin on kolmisylinterinen ja 1,5-litrainen bensiiniturbomoottori sekä 60-kilowattinen sähkömoottori.

Mallit tottelevat etuvetoa ja seitsemänportaista automaattivaihteistoa. Toimintamatka, päästölukema ja polttoaineen kulutus ovat identtiset.

Samankokoiset ja -näköiset mallit eroavat lopulta vain teholukemiltaan. T5:n kokonaisteho on 192 kilowattia (262 hv) ja vääntö 425 newtonmetriä. T4:stä tehoa löytyy 155 kilowattia (211 hv) ja 405 Nm.

Eron havaitsee lähinnä kiihdytyksissä, sillä T5:llä ehtii nollasta sadan kilometriin tuntinopeuteen 7,3 sekunnissa, kun taas T4 antaa lukemaksi 8,5 sekuntia.

Laadukkaaseen ohjaamoon istahtaa mielellään. Inscription-varusteilla varustetun koeajoauton nahkapäällysteiset istuimet olivat erinomaiset. Takana istuma-asento ei ole yhtä luonteva heikomman reisituen vuoksi.­

Kelpo arvoja kumpainenkin, mutta onko 1,2 sekunnin erolla käytännön merkitystä arkisessa taivalluksessa? Tuskinpa.

Kun vielä katsoo hinnastoa, niin autojen ero euroissa on lähes mitätön: Inscription-varustetasolla 1 245 euroa eli 2,4 prosenttia. Tämä panee kysymään, onko taustalla jokin piilotettu ansa. Sellaista ei kuitenkaan löydy.

Bensiinimoottorilla ajettaessa keskikulutus jäi alle kuuden litran sataa kilometriä kohden.­

Volvon tunnistettava muotokieli näkyy T4:ssä sekä ulkona että sisällä. Yllätyksiä ei koe, jos viime vuosien aikana on Volvon ohjauspyörää päässyt pyörittelemään. Mikä on ihan hyvä, sillä erilaisten kikkareiden ja digikummajaisten lisääntymisvauhti on välillä turhankin nopea.

Ajettavuudeltaan auto ei eroa IS:n aiemmin testaamasta T5:stä, mikä on tarkoitettu kehuksi. Auto tottelee kuuliaisesti, se on ketterä kaupungissa ja vakaa maantiellä. Maavara riittää varovaiseen rotvallin ylitykseen ja perään saa 1 800 kilogrammaa vedettävää, mutta nelivetoa ei ole tarjolla.

Vedettävää massaa voi kytkeä 1800 kilon verran.­

Tavaratila syö 452 litran verran tavaraa. Pohjalevyn alle saa piiloon lataustarvikkeet.­

Ajossa kielteisin huomio kiinnittyy jarrutuntumaan: ennen kuin oppii jarrujen käyttäytymisen, varsinaisen jarrutuksen alkamiseen kuluvat nanosekunnit saattavat pelästyttää. Rekuperaation ensisijaisuus ei nimittäin rakenna luottamusta, kun edessä olevan auton puskuri alkaa lähestyä nopeammin kuin kuljettaja haluaisi.

Sähköä kuluu 15,3 kWh / 100 km.­

T4:n sähköajon mitattu 45 kilometrin WLTP-toimintamatka on nykymaailmassa enää lyhyehkö. Keväisessä säässä taajama-ajossa bensiinimoottori käynnistyi aina 36-38 kilometrin jälkeen.