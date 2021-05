Porschen ensimmäinen sähköfarmariauto on Taycan Cross Turismo.

Autohistorian ympyrä sulkeutuu parhaillaan nopeaan tahtiin. Kun Suomessa valittiin Vuoden Autoa 2021, yleisön suosikiksi nousi Porsche Taycan, täyssähköauto. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä Porsche ei ole maassamme mikään tavan tallaajien peli, eivätkä sähköautot ole tähän mennessä vielä suurta siivua uusista autoista ehtineet vallata.

Silti Taycan on vajaassa parissa vuodessa ehtinyt osoittaa etevyytensä ympäri maailman. Nyt tuoreesta mallista esitellään vielä meikäläisittäin erityisen kiinnostava uusi versio, farkkukori. Sen nimi on Taycan Cross Turismo.

Tavallaan on harmillista, että juuri Porsche on tuomassa markkinoille ensimmäisten joukossa täyssähköisen farmarikorin. Nyt hienosta autosta pääsevät uutena nauttimaan vain harvat ja varakkaat.­

Porschen ensimmäinen sähköauto P1 valmistui kyllä jo vuonna 1898 – mutta nyt tulee ensimmäinen uuden ajan sähköfarkku. Porschella nähdään, että vuoteen 2025 mennessä puolet sen myydyistä uusista autoista on joko täyssähköautoja tai plug-in-hybridejä. Ajat muuttuvat ja tekniikka kehittyy.

Cross Turismo saattaisi olla se auto, jonka moni valitsisi ensimmäiseksi sähköautokseen, jos se vain olisi käytännössä mahdollista. Farkkukori, hyvä suorituskyky, laadukas viimeistely ja nautittava ajettavuus varmasti kiinnostaisivat useampia kuin niitä, joilla Suomessa lopulta on tarpeeksi pankkitilillä potkua haaveensa toteuttamiseksi.

Koeajoyksilön 430-litrainen takatavaratila ei ole auton kokoluokka huomioon ottaen kovinkaan suuri, mutta urheiluautoon se on ihan kelvollinen. Laajennuskin onnistuu luonnikkaasti, ja edestä löytyy vielä toinen, pieni tavaratila.­

Esteeksi muodostuu hankintahinta, joka alkaa kyllä ykkösellä, mutta sen perässä on vielä viisi numeroa lisää. No, ehkä sitten joskus 6-7 vuoden kuluttua, kun auton hinta käytettynä on laskeutunut enemmän rahvaan tasolle.

Cross Turismossa on aina vakiona kapasiteetiltaan iso ajoakku, jonka myötä toimintamatkaa järjestyy 456 kilometriä, kovilla pakkasilla hieman reilut 300 kilometriä.

Maksimissaan latausteho tasavirralla on peräti 270 kW, jolla lähes tyhjän akun lataus 80 prosentin tasoon kestää alle puoli tuntia. Tavallisesti käytettävä hidaslataus kotona sujuu yleisen 11 kW:n seinälatauslaitteen avulla tapaan yön yli noin yhdeksässä tunnissa.

Takana on tilaa kahdelle pitkäkasvuiselle aikuiselle.­

Myös neliveto ja ilmajousitus ovat Cross Turismossa vakiovarusteita, ja auton korotettu maavara on ylimmillään 17,6 senttiä.

Lisävarusteena saatava Off-Road Design -varustepaketti korottaa maavaraa 30 millimetriä.

Mikään maastoauto ei Cross Turismo silti tietenkään ole. Ilmajousituksen ansiosta autolla voi taittaa matkaa myös mukavasti, toisaalta valitsemalla ajomoodiksi Sport Plussan auton vastaavuus vauhtipedaalin painallukseen muuttuu hyvin teräväksi. Varmaa on, ettei tälläkään Porschella jalkoihin jää.

Cross Turismon juttu on lopulta Taycaniin verrattuna vain auton peräpään erilainen muotoilu ja suurempi tavaratila. Ulkoisesti pyöreämpi perä voisi ehkä erottua enemmänkin perus-Taycanista, nyt uudet muodot ovat ehkä odotettuakin laimeammat, eikä tavaratilakaan mikään erityisen suuri ole – mutta Porscheksi se on tilava.

Ohjaamo on yllättävänkin harmaa yleisolemukseltaan, mutta kuljettajan ajamisen intoa värimaailma ei laimenna.­

Kaareva, 16,8-tuumainen digimittaristo on vakiovaruste.­

Kojelaudan keskelle on sijoitettu tietoviihdejärjestelmän 10,9-tuumainen näyttö.­

Takamatkustajilla on nyt selvästi enemmän pääntilaa, lähes viisi senttiä, joten 180- ja 190-senttiset henkilöt mahtuvat Cross Turismossa ongelmitta ja mukavasti peräkkäisille istuimille. Tämä on hyvä ominaisuus, joka oikeasti lisää auton käytännöllisyyttä.

Cross Turismon ajo-ominaisuuksiin pieni muotoilulisä ja suurempi kontti eivät luonnollisestikaan vaikuta. Auton ajettavuus ja ohjaustuntuma ovat samalla erinomaisella tasolla kuin perus-Taycanissa.

Ilmajousitus tulee vakiona. Off road design -paketilla maavaraa saa pari senttiä lisää.­

Vakuuttavin ominaisuus on edelleen täsmällinen ja reaktiivinen ohjautuvuus – kuljettaja tuntee tilanteessa kuin tilanteessa olevansa tilanteen herra, aivan kuten urheiluautossa pitääkin.

Olipa siinä sitten isompi tai pienempi kontti.