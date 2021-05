Yksityinen pysäköintifirma varoittaa alueellisesta parkkimiinasta – ”Merkki ja sen merkitys ovat yhä vieraita monille autoilijoille”

Suomalaisten koronan myötä kasvanut autoilu- ja ulkoiluinto näkyy myös piikkinä pysäköintivirheiden määrissä. Hankaluuksia ovat aiheuttaneet esimerkiksi suosittujen retkeilyalueiden aluekieltomerkit.

– Laajemmat ulkoilualueet sijaitsevat usein automatkan päässä. Kun ennätyksellisen moni autoilija lähtee samaan aikaan luontoretkelle, yksityistiet ulkoilualueiden läheisyydessä ruuhkautuvat herkästi, kertoo yksityistä pysäköinninvalvontaa myyvän ParkkiPate Oy:n tiedotteessa toimitusjohtaja Christian Metsäranta.

Metsäranta suositteleekin kansalaisia kartoittamaan alueen pysäköintimahdollisuudet ennen retkeä ja tarvittaessa jättämään auton hieman kauemmas.

– Jos on lähdössä vaikkapa parinkymmenen kilometrin patikkaretkelle, ehkäpä silloin puolen kilometrin kävely lähtöpisteeseen ei ole kohtuuton. Onko näissä tilanteissa aina välttämätöntä päästä mahdollisimman lähelle?

Aluepysäköintikieltomerkki on todellinen sudenkuoppa

Metsärannan mukaan läheskään kaikille autoilijoille ei ole selvää, miltä näyttää esimerkiksi retkeilyalueilla varsin tyypillinen aluepysäköintikieltomerkki.

– Aluepysäköintikieltomerkki on merkki, jossa tuttu pyöreä pysäköintikielto sijaitsee keskellä suurempaa neliskanttista, keltaista pohjaa. Merkki on ollut käytössä jo kohta neljäkymmentä vuotta. Siitä huolimatta merkki ja sen merkitys ovat yhä vieraita monille autoilijoille, Metsäranta hämmästelee.

Oleellista on, että aluepysäköintikielto ei pääty esimerkiksi seuraavaan risteykseen. Merkinkielto koskee lisäksi tien molempia puolia ja tiehen liittyviä sivuteitä sekä esimerkiksi nurmikko- ja puisto-osuuksia.

Aluepysäköintikielto lakkaa toisin sanoen vasta, kun siitä kertova aluepysäköintikielto päättyy -merkki tulee vastaan.

– Kielto kattaa kirjaimellisesti koko alueen. Aluepysäköintikieltomerkin sisällä mahdolliset sallitut pysäköintipaikat on merkitty erillisillä merkeillä. Kiellon päättymisestä kertovassa merkissä on samanlainen keltainen neliöpohja kuin kieltomerkissä. Päättymismerkissä on keskellä harmaa runko, ja koko merkin yli on vedetty neljä mustaa poikkiraitaa.