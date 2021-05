IS koeajo: Näin pitkälle kulkee isoakkuinen Volkswagen ID.3 Tour – takaistuimella erikoinen sähkövoimalinjasta johtuva yllätys

Taajamassa luvattuun WLTP-kulutukseen ja toimintamatkaan voi päästä, mutta moottoritie on ID.3:llekin jo selkeästi hankalampi rasti. Kotipihassa latausteho on 3x16A -liittymällä helposti asialliset 11 kilowattia ja pikalatauskin onnistuu Tour-versiossa mukavasti 125 kW:n huipputeholla. Ajettavuus on erinomaista tasoa ja ajokokemus hyvin nykyaikainen.­