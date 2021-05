Nouseeko sähköautojen hankintatuki jopa 5 000 euroon? Autoala on hallituksen eiliseen tukilistaan tyytyväinen

Autotuojat ja -teollisuus ry pitää 700 000 sähkökäyttöisen henkilö- ja 45 000 pakettiauton määrää haastavana, mutta täysin mahdollisena.

Tero Kallion mukaan täyssähköautojen hankintatuen uudistaminen ja jatkaminen on tärkeä kannuste sähköistymiselle, koska vaihtoehtoisen teknologian hankintakustannukset ylittävät yhä selvästi perinteisen polttomoottoriteknologian hintatason. Myös paketti- ja kuorma-autoille ehdotetut uudet hankintatuet ovat tärkeä avaus tavara-autojen sähköistymiseen, joka on vielä henkilöautojakin selkeämmin aivan alkumetreillään.­

Hallituksen eilen julkaisema fossiilittoman liikenteen periaatepäätös sisältää peräti 20 ensi vaiheen toimenpidettä, jotka muun muassa nopeuttavat tieliikenteen sähköistymistä ja biokaasun yleistymistä erityisesti raskaassa liikenteessä.

Autoalan mukaan kyseiset, jo ensi vuonna eli 2022 käynnistettävät tukitoimenpiteet tuovat odotettua konkretiaa liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Esitettyjen tukien joukossa ovat muun muassa sähkö- ja kaasuautojen hankintakannusteet, latausinfratuet sekä kaasujakeluverkoston investointituet.

Käytännössä hallitus suunnittelee muun muassa nykyisen täyssähköautojen hankintatuen uudistamista sekä paketti- ja kuorma-autoille kokonaan uusia tukimuotoja.

– (Täyssähköautojen) nykyisen 2 000 euron suuruisen hankintatuen vaikutukset ovat jääneet vaatimattomaksi. Hankintatuen tasoa tulisi nostaa 4 000–5 000 euroon ja tuelle asetettu hintaraja tulisi poistaa. Hankintatuki tulisi painottaa erityisesti vuosille 2022–2023, kun käyttövoimamurros on vielä alkuvaiheessaan, arvioi toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Kallion kanta ei liene aivan epärealistinen, sillä esimerkiksi Ruotsissa sähköauton hankintatuki on suuruudeltaan jo lähes 7000 euroa. Ruotsissa rahat kyseiseen tukeen peritään ennen muuta uusia isopäästöisiä autoja osin melko raskaastikin käyttöverottamalla.

Kulurakenteen lisäksi ladattavien autojen hankinta on autoalan selvitysten mukaan perustunut myös pitkälti siihen, että kuluttaja on pystynyt lataamaan sähköautoaan lähtökohtaisesti vähintäänkin kotona ja mielellään myös työpaikalla.

Siksi myös taloyhtiöille ja työnantajille myönnettävät latauslaitetuet nähdään autoalalla erittäin tärkeänä toimenpiteenä, jolla sähköautoilu mahdollistuu pidemmän päälle varsinkin asunto-osakeyhtiöissä ja ylipäätään paikoissa, joissa kansalaisten autot muutoinkin seisovat pysäköityinä.

– Myös latausinfratuen laajentaminen työpaikkakiinteistöille on tärkeä toimi, sillä työpaikka on heti kodin jälkeen yleisin latauspaikka ja työpaikoilla latauspisteiden toteuttaminen on olemassa olevassa rakennuskannassa edennyt verrattain hitaasti, Kallio sanoo.

Hallituksen periaatepäätöksessä asetetut tavoitteet 700 000 sähkökäyttöisen henkilöauton ja 45 000 pakettiauton määrille ovat Kallion mukaan saavutettavissa, mutta niin, että ehdotetut kannusteet toteutetaan etupainotteisina ja samaan aikaan autokannan kiertoa nopeutetaan keventämällä auton hankinnan verotusta.