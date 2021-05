Tässä on Iso Paha Pösö: Tehoa on arkikäyttöön melko lailla tarpeeksi

Peugeot 508:n ärhäkkä pistokehybridiversio PSE 360 on nykyaikainen ”sleeper”.

Kuinka paljon on tarpeeksi, ja mikä on jo liikaa? Kun puhutaan autojen tehosta ja suorituskyvystä, kysymykseen saa vaihtelevan vastauksen lähinnä sen mukaan, keneltä kysyy.

Jollekin riittää vähempi kiivastahtisuus, toiselle ei riitä mikään. Tähän rakoon hyökkää uusi Peugeot 508 PSE pistokehybridi, jossa yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla niin arkiauto, suorituskyky kuin ekologiseksi miellettävä sähköajokin.

Tehoa Peugeot 508 PSE Hybrid4 360:ssa on tarjolla mallinimen mukaisesti arkiautoon melko lailla tarpeeksi, eli 360 pollea. Vääntöä järjestyy polttomoottorin ja kahden sähkömoottorin myötä varsin tuntuvasti, eli 520 newtonmetriä.

Kuljettajan tuhdolla tapaa tavallisuudesta poikkeavan i-Cockpit -ohjaamon. Se on toimiva, inspiroiva ja käytännöllinen, mutta ei kaikkein väljin.­

Puhtia siis piisaa, mutta mitä luvut tarkoittavat käytännössä? Sataseen sutaistaan 5,2 sekunnissa ja huippuja löytyy täydet 250 km/h. Tällainen on nykyaikainen sleeper-auto – siis sellainen, joka ei välttämättä itsestään ihan hirmuisesti ulospäin huutele, varsinkaan hiirenharmaana.

Peugeot on onneksi jättänyt joitakin tärkeitä toimintoja fyysisten painikkeiden taakse, ettei kaikkea tarvitse hakea kosketusnäytön kautta.­

Kun bensiiniä ei pala, kuluu sähköä. Kulutusta on helppo seurata suurelta kosketusnäytöltä.­

Ihan tällaiseen ei Peugeot’n perusmallistossa ole totuttu – eikä nelivetoon. 508 PSE vie 508 GT:ltä nyt malliston pirteimmän version kruunun. Samalla se on perinteikkään ranskalaismerkin henkilöautomalliston urheilullisin auto. Peugeot’lla on mallistossaan isompiakin autoja, mutta perinteisistä korimalleista juuri 508 PSE on nyt se Iso Paha Pösö, joka menee eikä meinaa.

Jo aiemmin esitelty perus-508 oli edeltäjäänsä lyhyempi, matalampi ja leveämpi, mutta myös akseliväli oli lyhentynyt 1,5 senttiä. Korirakenteessa on käytetty hieman eksoottisempiakin rakenteita eli alumiinia ja komposiittia.

Digitaalinen mittaristo taas on päivittynyt omaan PSE-ilmeeseensä uusituin grafiikoin.­

Nyt tähän reseptiin on alustan madalletun jousituksen, kasvaneen raideleveyden sekä peräti 20-tuumaisten ensiasennusrenkaiden myötä haettu entistäkin enemmän sporttisuutta. Lisäksi näyttävää aerodynaamista muotoilua on 508 PSE -malleissa terävöitetty entisestään. Lopputulos on erottuva, mutta makutuomarina saa jokainen toimia itse. Tylsä 508 PSE ei ainakaan ole.

Vaihteiden vaihtamisesta ei tarvitse huolehtia, sillä japanilainen Aisin osaa hommansa.­

Tehon, suorituskyvyn ja näyttävyyden ohella 508 PSE tarjoaa myös siistiä sähköajoa, WLTP-mittauksen mukaan 42 kilometriä. Käytännössä tästä toteutui ajoin kiivastahtisenkin koeajon aikana 28 kilometriä, mikä on tänä päivänä ehkä hieman alakanttiin. Onneksi pistokehybridin vaatima ajoakun tila ei kuitenkaan näy sisätiloissa, vaan matkustamo- ja tavaratilat ovat samansuuruiset kuin vastaavissa 508:n polttomoottoriversioissa. Voimalinjan voi valita myös farkkukorisena pieneen lisähintaan.

Tässä on 508 PSE:n heikko lenkki: takaistuimella tilaa on vähän.­

Jälleen 508:n PSE-versioon laskeutuessaan ei voi välttyä ajatukselta, että tälläkin autolla Peugeot havittelee ainakin puolitosissaan otetta myös ns. premium-asiakkaista. Laatuvaikutelma on kriittisenkin katseen kestävä, ja käytetyt materiaalit tuntuvat varsin laadukkailta. Toki auton hintakin sellaista edellyttää.

Nelivedon puuttuminen on aiemmin saattanut kaventaa leijonamerkin ostajakuntaa, mutta nyt autolla voi myös vetää maksimissaan 1 260 kilon jarrullista vaunua.

Aisinin valmistama kahdeksanportainen automaatti välittää voiman tiehen täsmällisellä tyyneydellä. Jousitus on perustömäkkä, mutta pehmeyttäkin autosta löytyy tarvittaessa ilahduttavan paljon. Tämän ranskalaiset osaavat hyvin. Peugeot 508 PSE ei ole rasittava kivireki voimavaroistaan huolimatta.

Ohjaus on tuntumaltaan hyvä, nopeahkokin, ja pieneen ohjauspyörään tottuu nopeasti, minkä jälkeen sitä pyörittelee mielikseen. Ohjauksen palautus on kuitenkin aavistuksen hapuileva.

Konttiosasto on kohtuukokoinen.­

Perusajossa kantateillä auto on joka tapauksessa vakaa ja täsmällinen ohjattava, eikä turhaa levottomuutta esiinny. Moottoritiellä auto sen sijaan hieman kiemurtelee; ominaisuus johtunee matalaprofiilisista ja leveistä renkaista sekä Suomen uraisista pääväylistä. Aktiivista kuljettajaa piirre ei häirinne, muut saattavat mutristella kulmiaan. Sileillä asvalteilla ajomelu pysyy kurissa, karkeilla pinnoilla rengasmelu alkaa jo erottua matkustamossa noin 100 km/h vauhdissa.

508 PSE:ssä on runsaasti aerodynaamisia yksityiskohtia.­

Varustelu on oletetusti runsasta. Nelivedon ja viiden ajotilan lisäksi 508 PSE -mallien vakiovarusteisiin kuuluvat muun muassa aktiivijousitus, sähkösäätöiset AGR-etuistuimet sähkösäädöin sekä hierontatoiminnoin, kymmentuumainen kosketusnäyttö ja navigointi, premium-äänentoistojärjestelmä, pimeänäkökamera, 360 asteen pysäköintikamera sekä langaton kännylataus.

Värejä on saatavilla vain kolme: harmaa, musta ja valkoinen. Enempi saattaisi olla jo vähän liikaa.

508 PSE:n 360 hevosvoimaa siivittävät coupémaisesti muotoillun auton tarvittaessa nopeaan laukkaan.­